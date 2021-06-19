‘Ermenistan rövanşist fikirleri bırakmalı’

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Dağlık Karabağ Azerbaycan Topluluğu Başkanı Milletvekili Tural Genceliyev, ADF’de Milliyet’e konuştu. “Türkiye’nin diplomatik desteği sayesinde savaşı kazandık ve bölgedeki tüm realiteler değişti” diyen Genceliyev, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şuşa’ya yaptığı son ziyaret tarihi bir an. Şuşa Beyannamesi’nde Kars Anlaşması’na referans veriliyor. Artık kimse Kars Anlaşması’nın maddelerini bozamaz. Yani Türkiye ile bizim sınırlarımız belli. Ermenistan ve arkasında duran ülkeler artık sınırların değişmeyeceğini biliyorlar” diye konuştu.

ECEM TOPLAR – Ermenistan’da mantıklı düşünen ve barış isteyen çevreler olduğuna da dikkat çeken Genceliyev, Zengezur koridorunun açılması konusunda Gürcistan’ın endişesi olduğu iddiasını reddederek, “Gürcistan bizim dostumuz, hem bizimle hem de Türkiye ile işbirliğimiz var” dedi. Koridorun açılmasına ve bölge ülkelerinin iş birliği için Türkiye’nin gündeme getirdiği altılı platforma vurgu yapan Genceliyev, “Platforma Ermenistan’ın da katılmasını bekliyoruz. Bu katılım Ermenistan ekonomisi açısından da önemlidir. Ermenistan, rövanşist fikirleri bırakırsa bu kendi yararlarına olur” ifadelerini kullandı.

https://www.milliyet.com.tr/siyaset/ermenistan-rovansist-fikirleri-birakmali-6534595