Keldani Patriği Sako: ‘‘Kilise Birliğine Giden Yol Kolay Değil’’

Keldani Katolik Patriği Louis Raphael Sako, ‘‘Kiliseler ve dini topluluklar arasındaki birliği yeniden sağlamanın yolu bazılarının hayal ettiği kadar kolay değil’’ dedi.

Patrikhanenin resmi kanallarından yapılan açıklamada, Kardinal Sako tam bir birliğinin sağlanmasının karmaşık bir durum olduğunu kabul ederek, ‘‘Kiliseler ve cemaatler zorla birleştirilemez ve bireysel kimliklerinden emirle uzaklaştırılamaz. Çünkü Kilise sadece idari bir varlık değil, kendine has ve ruhsal doğası olan bir gerçektir. Durumu zorlaştıran sosyolojik ve kültürel yönler de var. Çünkü günümüz dünyasında çoğulculuk olumlu bir değer olarak kabul ediliyor ve onaylanıyor’’ ifadelerini kullandı.

Göz önünde bulundurulması gereken tarihsel modelin, erken dönem Kilise modeli olduğunu belirten Kardinal, ‘‘Başlangıçtaki kardeşlik birliği, insan çabaları ve düşünceleriyle ulaşılacak bir durum değildi. Ancak Mesih’in lütfuyla yürekleri canlandıran iman ve sevgiyle gerçekleşti. Birlik, sadece iman ve sevgi yoluyla kolaylıkla sağlanabilir’’ dedi.

Patrik Sako, kutsal birliğin zorluklarına değinmekle birlikte, ülkesindeki ekümenik organlar ve kiliseler arasındaki hareketsizliğe dikkat çekti. Patrik’e göre, Irak’ta resmi olarak 14 Hristiyan cemaati ve farklı oluşumlara sahip mezhepler bulunuyor. Patrik, kiliseler arasındaki statülerin ve resmi söylemlerin genelleştirilmeye çalışıldığını belirtirken, farklı tarihlerde kutlanan litürjik günler için ortak bir tarih bulma girişiminin de başarısız olduğunu hatırlattı.

Eylül 2013’te, dönemin Asur Kilisesi Patriği IV. Mar Dinkha’ya 78. doğum günü için tebrik mesajı gönderen Patrik Sako, aynı zamanda Süryani Kilisesi Başkanına, Keldani Hristiyan cemaati ile Hristiyanlar arasında tam bir birliğinin yeniden kurulması amacıyla diyalog yolculuğuna başlanması için resmi davette bulundu. Ancak Patrik Sako’nun sunduğu öneride somut bir adım atılamadı. (fides)

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