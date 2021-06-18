Cumhurbaşkanlığı seçimleri İran’da dinler ve mezheplerin birliğini gösterdi

Sabahın erken saatlerinden çeşitli dini ve mezhebi azınlıklara ait mensupları tüm vatandaşlar gibi oylarını sandıklara attılar.

Asuri ve Keldani Hristiyanların İslami Şura Meclisindeki milletvekili Şarli Anuye oyunu kullandıktan sonar yaptığı açıklamada, ‘’ Bir hepimiz bir nefer olarak kutsal İslam Cumhuriyeti bayrağı altında görevimizi yerine getireceğiz. Biz Hristiyan İranlılar olarak bir İranlının izzeti ile sandıklarda oylarımızı kullanacağız. ‘’ dedi.

Anuye, ‘’ Bu İran’da dinler ve mezheplerin birliğinin göstergesidir ve İranlı Hristiyanlar tam bir hürriyetle vatandaşlık haklarını yerine getirecektir.’’ dedi.

Tahran ve İran’ın diğer şehirlerinde azınlıklara mensup vatandaşlar da sabahın ilk saatlerinden itibaren, oy sandıklarına koşarark oylarını kullanmaktadırlar.

Bugün 13. Dönem Cumhurbaşkanlığı, İslami Şuralar, 4 bölgede Rehberlik Uzmanları ve 6 bölgede de İslami Şura Meclis ara seçimleri düzenlenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı için oy verme işlemi 66 bin 800 şubede, İslami Şuralar için 75 bin 15 şubede yapılacaktır. Her şubede 20 ile 25 kişinin görev alacağı ayrıca Anayasa Koruyucuları denetçileri ve sağlık ekipleri deşubelerde yer alacaklar.

Yerel saat 07:00’de başlayan seçimler İçişleri Bakanının onayı ile sabah saat 02:00’ye kadar uzatılacaktır.

59 milyon 310 bin 307 oy verebilecek vatandaştan 29 milyon 980 bin 38 kişi erkek ve 29 milyon 330 bin 269 kişi de kadınlardan oluşmaktadır. Bu seçimlerde 18 yaşını dolduran ve ilk kez oy kullanacak bir milyon 392 bin 148 kişi vardır.

Oy verme işlemi İran ile birlikte 133 ülkede kurulan 234 sandıklarda da yapılacaktır.

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IRNA