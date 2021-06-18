Atina ile yaşanan mezarlık krizinde yeni gelişme… Resmi bildirim yapıldı

Salim Uzun

Yunanistan’ın Halkidiki ilinin Nea Propontida (Yeni Bandırma) Belediyesi içinde yer alan, Osmanlı dönemindeki adıyla Gargara, Yunanca adıyla Simantra köyündeki spor salonu inşası sırasında ortaya çıkan Osmanlı mezarlığındaki 201 naaş, İslami geleneklere uygun olarak defnedilecek.

RESMİ BİLDİRİM YAPILDI

Babaannesi ve dedesi de dahil ailesinin büyük bölümü Gargara köyünde yaşayan ve mübadele döneminde 130 aile ile Antalya’ya göç eden mimar Şeyda Güvenç Duran, defin kararının Propontida Belediye Başkanı Emmanoil Karras tarafından kendilerine resmi yazıyla bildirildiğini söyledi.

KARAR MUTLU ETTİ

Defin kararı ile ilgili detayları Hürriyet’e anlatan Duran, “Babaannemin doğum yeri olan Selanik yakınlarındaki Gargara/Simantra Köyünde kazı sırasında bulunan ve müzeye kaldırılan atalarımızın naaşlarının, köy mezarlığına, dini ritüele uygun olarak gömüleceğini, belediye başkanı bize yazılı olarak bildirdi. Çok mutluyuz” dedi.

YUNANİSTAN’A GİDECEĞİZ

Resmi yazıyı Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile paylaşacağını kaydeden Duran, şöyle devam etti: “Defin yapılacak yer naaşların bulunduğu yerin hemen yanında. Bu alanın Müslüman mezarlığı olduğuna dair tabelalarla bilgilendirme de yapılacakmış. Şimdi definin ne zaman yapılacağını sorguluyoruz. Defin sırasında orada bulunmak için orada yaşayan diğer göçmen ailelerle resmi başvuru yapacağız.”

GEÇ BİLDİRMİŞLERDİ

“Yunanistan makamları mezarlar ilk bulunduğunda durumu çok geç haber vermişti. Bu hepimizi çok üzmüştü. O tarihten bu yana naaşlarımız depoda tutuluyordu. Türk makamları süreci çok yakından takip etti. Biz de kendimizce bir takım girişimler yaptık. Bu konuya duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyorum.”

NE OLMUŞTU?

Yunanistan’ın kuzeyindeki Selanik’e yaklaşık 90 km uzaklıktaki Halkidiki Yarımadası’ndaki Gargara (Simantra) köyünde Osmanlı döneminde yaklaşık 160 Türk aile yaşıyordu. Köyde halen yaşayan Türk yok. Lozan Mübadelesi ile Gargara’ya çoğu Erdek ve Kapadokya’dan gelen Rum göçmenler yerleştirildi. İlçenin nüfusu yaklaşık 2.500 kişi. Osmanlı döneminden kalma mezarlığın bulunması ve 201 mezardaki naaşların Türkiye’ye haber verilmeden Halkidiki ve Aynaroz Eski Eserler Dairesinin deposunda muhafaza altına alınmasına Ankara eş zamanlı çifte diplomatik girişimle tepki göstermişti.

Hürriyet Gazetesi