‘Umarım Ermenistan ders alır barış ve istikrar hakim olur’

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ermenistan yıllardır kendini izole etti, dışladı, komşuları ile iyi değildi. Kendi hatalarından dolayı. Umarım Ermenistan, bunlardan ders alır, bölgeye barış ve istikrar hakim olur” dedi.

Çavuşoğlu, Antalya’da bugün başlayacak Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi (GDAÜ) ve Dışişleri Bakanları Toplantısı ile 18-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu (ADF) hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek GDAÜ zirvesinin 13 ülkenin tamamını aynı masa etrafına toplayan tek oluşum olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye’nin dönem başkanlığını 1 Temmuz’da Yunanistan’a devredeceğini söyledi.

‘Güven göstergesi’

Dönem başkanlığı boyunca enerji, kadın, organize suçla mücadele, tarım, göç yönetimi ve istihdam gibi konularda 40’tan fazla faaliyet düzenlediklerini aktaran Çavuşoğlu, “Düzenleyeceğimiz toplantılara katılımın özellikle çok yüksek olduğunu söylemeliyim. Bu aslında salgına rağmen ülkemize duyulan güvenin de bir göstergesi. Bölgenin önümüzdeki 10 yıllık ekonomi ve kalkınma hedeflerini ortaya koyan Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi de zirvede kabul edilecek” dedi.

https://www.milliyet.com.tr/siyaset/umarim-ermenistan-ders-alir-baris-ve-istikrar-hakim-olur-6532968