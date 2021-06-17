İzmir Turizmi için tarihi toplantı

Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, 20-26 Haziran tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek ‘’Yedi Kiliseler Tur Rotası Uluslararası İzmir Toplantısı’nın kent turizmi için dönüm noktası olabileceğine dikkat çekti.

İzmir’in turizm kaderini değiştirecek derecede önemli bir toplantıya ev sahipliği yapılacağını kaydeden Tercan, “İzmir maalesef elindeki turizm değerlerini verimli kullanamıyor, turizmde hak ettiği noktada değil. İzmir sadece doğal güzellikleri ile değil, tarihi değerleri ile de inanç turizmi açısından zengin potansiyele sahip. İnanç turizmi bugün getirisi en fazla olan sektörlerden birisi. Elimizdeki şansı iyi kullanmamız gerekiyor. Fırsat ayağımıza kadar geldi’ dedi.



Fırsat ayağımıza geldi



Pek çok ülkenin inanç turizmi ile ekonomisini ayağa kaldırdığını hatırlatan Bülent Tercan, ‘Vatikan ,İsrail ve Suudi Arabistan inanç turizmi kapsamında her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. İspanya ve Yunanistan bu pastadan pay kapmağa çalışıyorlar. İnanç turizmi için o ülkeye, kente gelen turistler konaklama-ulaşım-yeme içme ve benzeri tüm yan sektörler için de önemli kaynaklar yaratıyorlar. İzmir bu yarışta önlerde yer alabilir.’ Diye konuştu.



İzmir’in eşsiz tarihi zenginlikleri ile farklı din ve kültürlere hitap edebileceğini söyleyen Destination İzmir Başkanı Tercan sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Katolik, Ortodoks , Protestan ,Musevi ,Müslüman turistlere ayrı ayrı programlar sunabilecek ve her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahibiz. İzmir doğru tanıtım stratejisi ile inanç turizminde talep patlaması yaşayabilir. O sebeple Anadolu’ ya yazılan yedi mektup-yedi şehir tur rotasına ,Kültür ve inanç turizmine sahip çıkalım.



İnanç turizminin getirileri



Tutku Educational Travel tarafından 20 -26 haziran tarihleri arasında düzenlenecek toplantıya ,İsviçre ,Guatemala ,Amerika, Kanada, Filistin, İsrail ,Peru ,İngiltere, Fransa,Güney Kore ve Ukrayna’dan katılımcılar misafir olacaklar. Bunların arasında üniversite profesörleri, çeşitli kilise /mega kilise yöneticileri, dini turları pazarlayan seyahat acentaları yetkilileri ve çeşitli basın mensupları olacaktır.



İnanç turizmi misafirleri kalıcı oluyorlar ve kişi başı harcamaları oldukça yüksek oluyor, Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı VİZYON 2023 Master planına uygun en önemli ürün gamı İzmir’deki 7 Kiliseler ve Meryemana evidir. Bu toplantı İzmir’in makus turizm kaderini niteliktedir.’

Kaynak: İzmir Turizmi için tarihi toplantı