Hollanda, Ermeni savaş esirlerin acil iadesi gerektiğini bir kez daha vurguladı

Hollanda Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu, 16 Haziran tarihinde yapılan oturuma, diğer konuların yanısıra Artsakh (Karabağ) Cumhuriyeti’ne karşı Türk-Azerbaycan saldırıları ve ilerideki gelişmeler konuşuldu.

Hollanda’nın farklı siyasi güçleri, Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag’a, Azeri-Türk saldırıların sonuçlarına, AB-Azerbaycan işbirliğinin durdurulmasına, Azerbaycan hükümetine karşı yaptırımların uygulanmasına, savaş sonuçlarını giderilmesine, Türkiye’nin kışkırtıcı rolüne ve benzeri konulara dair sorular iltti.

Oturumdan önce Sigrid Kaag, bir önceki toplantıda üstlendiği taahhütü yerine getirerek, Karabağ sorununun tarihine, normalleştirme sürecine, Artskah’a karşı başlatılan savaşa ve savaş sonrası sorunları ile Ermeni esirlerin acil iadesi gerektiğine dair Parlamento’ya 4 sayfalık bir mektup iletmişti.

Mektupta Hollanda Dışişleri Bakanı, ulıuslararası ortak adımlarla çatışmanın nihai çözümüne ulaşılması yönünde Hollanda’nın tutumunu bir kez daha teyit ederek, AB ve AGİT kapsamındaki çalışmalara destek vermeye devam ettiğini vurguladı. Hollanda’nın, tüm savaş esirlerinin acilen iade edilmesi gerektiğini her zaman gündeme getireceğini ifade eden Kaag, Bakü’de açılan “Savaş Ganimetleri Parkı”nın açılışına da değinerek, bu tür adımların düşmanlık teşvik ettiğini vurguladı.

Artsakh’taki kültürel mirasın korunmasınin önemini vurgulayan Kaag, UNESCO heyetinin bölgeye gönderilmesinin, ayrıca savaş suçlarının cezalandirilmasinin öneminin altını çizdi, savaş neticesinde zarar görenlere insani yardım gösterilmesi ve sınır çalışmalarında AB’nın destek vermesi gerektiğini dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI