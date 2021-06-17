Ermenistan’ın Ararat idari bölgesinde ‘Çocuklar şehri’ adıyla yeni merkez inşa edilecek

“Armenian Caritas” hayır kurumu Ermenistan’ın Ararat idari bölgesinde yeni bir proje gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Bu proje kapsamında ‘Çocuklar şehri’ adıyla yeni bir yaratıcılık merkezi inşa edilmesi hedefleniyor.

Ermenistan Başbakan Yardımcısının kararıyla 20 milyon dolarlık bu proje bir hayırsever projesi olarak tanımlandı.

‘Çocuklar şehri’ formal olmayan eğitim için bir merkez olacak ve burada Ermenistan’ın her köşesinden 14 yaşından büyük çocuklar uzmanlaşabilirler yaşam yetenekleri kazandırabilirler.

Maddi durumu kötü olan öğrenciler için özel şartlar tanınacak.

İnşaat çalışmaları için artık devlet tarafından gereken arazi sağlandı.

ERMENİ HABER AJANSI