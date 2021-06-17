Ermeni kaybolan ve esir düşen askerlerin ebeveynlerinden oluşan bir grup Moskova’ya gitti

Rusya Ermeniler Birliği Başkanı Ara Abrahamyan ile birlikte 44 günlük Karabağ savaşı sırasında kaybolan veya esir düşen Ermeni askerlerinin ebeveynlerinden oluşan bir grup Moskova’ya gitti.

Moskova’da onlar farklı görüşmelerde bulundu.

Şehit olan Ermeni askerlerinden birinin kardeşi ve kaybolan bir askerin amcası Arsen Ghukasyan bu bilgileri doğruladı fakat görüşmeler hakkında ayrıntılı bilgiler vermeyi uygun bulmadığını ifade etti.

Onun sözlerine göre Rusya Ermeniler Birliği Başkanı Ara Abrahamyan görüşmeler düzenlemeye söz vermişti ve sözünü yerine getirdi. Görüşmeler sırasında Ermeni esir düşen askerler ve onların iadesi yolları hakkında konuşuldu. Rusyalı yetkililer bu konuda destek vermeye hazır olduklarını belirlediler.

Ara Abrahamyan bu girişiminin tüm masraflarını karşıladı.

Hatırlanacağı üzere 12 Haziran tarihinde Bakü 15 Ermeni esirini iade etti. Ermeni tarafı ise Azerbaycan’a Ağdam’daki (Akna) mayın haritasını teslim etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/06/17/Ermeni-esir/209990