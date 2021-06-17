DEVA Partili Yeneroğlu: HDP’ye saldıran kişinin zihin dünyasına baktığımız zaman Hrant Dink’i öldüren kişi ile bu kişi arasında ortak noktalar var

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, HDP İzmir il binasına yapılan silahlı saldırının herkes tarafından lanetlenmesi gereken bir saldırı olduğunu ve saldırının sorumlusunun hedef gösterici dil kullanan iktidar olduğunu söyledi. Saldırıyı gerçekleştiren Onur Gencer’in profiline dikkat çeken Yeneroğlu, “HDP’ye saldıran kişinin zihin dünyasına baktığımız zaman Hrant Dink’i öldüren kişi ile bu kişi arasında ortak noktalar var” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, HDP’ye yapılan saldırıyı, iktidarın hedef gösteren dilini, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarında dile getirdiği iddiaları ve hükümetin bu iddialar karşısındaki tutumunu Murat Sabuncu’ya değerlendirdi.

HDP’ye yönelik saldırının nedenlerine ilişkin konuşan Yeneroğlu, bu tür meselelerin toplumsal boyutunun ele alınması gerektiğini aksi halde çok daha kötü günlerin yaşanacağını ifade etti. “Her gün dibi gördük mü diye bakıyoruz” diyen Yeneroğlu, “Öncelikle şiddet ve nefret dilinden vazgeçmeyen Cumhurbaşkanı ve ortağıdır bunun sorumlusu” dedi.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ’a yönelik saldırı sonrası, saldırıda bulunan kişiler arasında yer alan kişinin Bursa Ülkü Ocakları Başkanı yapıldığını hatırlatan Yeneroğlu, “Suçla ilintili, suçu teşvik eden ve linç kültürü oluşturma çabası içerisinde olan iktidar, elbette bunun da doğrudan mağduru ve muhatabı ötekiler olacak. Bu ötekilerden birisi de öncelikle HDP ve bütün muhalefet kesimi olacak” dedi.

“Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadığım için dışlandım”

Yeneroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı da hatırlatarak Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerinin de engellendiğini söyledi. Söz konusu saldırı sonrası AKP MYK’sında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu anlatan Yeneroğlu, “Cumhurbaşkanına ‘siz bizzat devletin başkanı olarak bu ülkenin huzurundan sorumlu biri olarak ana muhalefet liderini evinde ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulunmanız gerekiyor’ dediğim için olmadık aşağılamalara maruz kaldım” dedi. Yeneroğlu, saldırıyı kınadığı için dışlandığın dile getirdi.

Suçların ve suçluların üzerine gidilmediğini söyleyen Yeneroğlu, Peker’in videolarında dile getirdiği iddialara da değinerek Türkiye’nin uyuşturucu ticaretin lojistik merkezi haline geldiğini dile getirdi. Uyuşturucu ticaretinin arkasında kimlerin olduğuna yönelik adım atmak isteyen insanların korktuklarını ifade eden Yeneroğlu, “Bu ülke nasıl lojistik üs oldu? Bu kadar yüklü miktarda malı Latin Amerika’nın adeta tüm ülkelerinde yükleyen kişiler Türkiye’de kamu gücüne sahip birilerine ortak olmadan bunu nasıl yapabilirler? Görüştüğüm bürokratlar ‘bu mümkün değil’ diyor. Bunların arkasında çok ciddi güçler olması lazım ki bunu yapabilsinler” dedi.

“Süleyman soylu bu ülkenin geleceği ile ilgili kaygı taşısa çoktan istifa ederdi”

Son dönemde Sedat Peker’İn iddiaları ile gündeme gelen tartışmalarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun söylem ve tavırlarını eleştiren Yeneroğlu, “Süleyman soylu bu ülkenin geleceği ile ilgili kaygı taşısa çoktan istifa ederdi. Bu ülkenin geleceği ile ilgili en ufak bir kaygı taşısa çoktan istifa ederdi. Çünkü bu ülkenin geleceği ile ilgili en büyük tehditlerden birisi bizzat içişleri bakanının kendisidir. Neden? çünkü bizzat kendisi suç işliyor. Devlet televizyonuna çıkıp suç örgütü liderinin özel hayatını paylaşıyor. Türk Ceza Kanunu’na göre bunlar suç .Aynı zamanda çıkıp daha neler biliyorum neler diyor. Bildiği suçları gizliyor” dedi. Yeneroğlu, MHP’nin de Soylu’ya AKP’den daha çok sahip çıktığını belirterek “İktidar ve ortağı suçların ortaya çıkmasını engelliyor” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan iyi çevresi kötü” söylemi kandırmaca”

“Erdoğan iyi çevresi kötü” söyleminin bir kandırmaca olduğunu dile getiren Yeneroğlu, “Artık AK Parti içerisinde bile bunu kabullenecek doğru düzgün insan kalmadı” dedi. Yeneroğlu, “Bu hukuksuzlukların başı olan bir kişinin temiz olması söz konusu değil. En büyük problem tekrar hukuka tabi olan bir anlayışla karşı karşıyayız. Yaptıklarımızla ilgili hesap vermek durumunda oluruz diye düşünüyorlar ve hukuk dışında kalmanın mücadelesini veriyorlar şu anda. Ülkenin geleceği ile ilgili ciddi manada bir tehditle karşı karşıyayız” diye konuştu.

Yeneroğlu, şu anda siyasette olan isimlerin hepsinin mal varlığının araştırılması gerektiğini ve Meclis’in bu konuda kapsamlı bir araştırma başlatması gerektiğini dile getirdi.

İktidara yakın medyadaki isimlerin hedef olmaktan çekindiğini ve iktidar gittiğinde ellerindeki nimetlerden olacaklarını söyleyen Yeneroğlu, “Samimi olan ama artık fanatizmle kendisini kaybetmiş aklı selim düşünemeyen bir kitle var. Bunlar da esir olmuş. Bunu özü olarak ifade etmiyorum. Ben istifa ederken 30’un üzerinde milletvekili geldi, istifa etme böyle devam ederse birlikte ayrılıp birlikte hareket edeceğiz diyen arkadaşlardır. Bugün onlara soruyorum daha ne bekliyorsunuz” dedi.

Yeneroğlu, muhalefetin seçim öncelikli bir ittifaktan çok güncel sorunlara çözüm üretecek politikalar üzerinden bir araya gelmesin gerektiğini vurgulayarak “Asıl mesele muhalefetin asgari müştereklerde söylemlerini daha güçlü biçimde dile getirmesidir” dedi.

T24