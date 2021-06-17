AYM, Melih Gökçek’e hakaret davasında Hayko Bağdat’ı ikinci kez haklı buldu

Anayasa Mahkemesi gazeteci Hayko Bağdat’ın eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek’e hakaret ettiği gerekçesiyle mahkum edilmesine yönelik kararı ikinci kez ihlal olarak kabul etti.

Anayasa Mahkemesi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği gazeteci Hayko Bağdat’ın tazminatla cezalandırılmasının ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi.

Yüksek Mahkeme, cezanın; “caydırıcı etki doğurarak kamuoyundaki farklı seslerin susmasına yol açıp çoğulcu toplumun sürdürülebilmesine engel olabileceğine” hükmetti. Anayasa Mahkemesi daha önce aynı gerekçeyle açılan kamu davasında da Bağdat’ın cezalandırılmasının hak ihlali olduğuna karar vermişti.

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir’in, Mart 2015’te Ermenistan ziyareti sırasında “soykırım anıtına” çelenk bırakması ve Türkiye’yi soykırım iddialarını tanımaya davet etmişti. Özdemir’in ziyareti, internet sitelerinde “Cem Özdemir, Ermenistan’da Soykırım Anıtına Çelenk Koyup Türkiye’yi Ermeni Soykırımını Tanımaya Çağırdı” başlığı ile haberleştirilmişti.

Dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, haberi, sosyal medya hesabından; “Alman Yeşiller Partisi Milletvekiline merakımdan soruyorum. Lütfen cevap ver Cem Özdemir. Senin kökenin Ermeni mi” mesajı ile birlikte paylaşmıştı.

Gazeteci Hayko Bağdat ise Gökçek’in bu paylaşımına “Melih Gökçek Ermeniymiş, sana resmen Ermeni dedim, Dava aç bence Melih Gökçek. Yeterince durumu izah ettiysek tamamdır. Melih Gökçek iğrenç bir adam. Ve bin yıldır dediğim gibi: Yaşasın halkların kardeşliği” mesajları ile karşılık verdi.

Gökçek, 23 Mart 2015 tarihinde, Bağdat hakkında, “ifadelerin hakaret içerdiği ve bu sözler ile kişisel haklarına saldırıda bulunduğu” iddiasıyla manevi tazminat davası açtı.

Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi, Bağdat’ın Gökçek’e 2 bin 500 TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Bağdat’ın başvurusu üzerine kararı inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 11 Aralık 2018 tarihinde, hükmü onadı. Kararın kesinleşmesi üzerine Bağdat, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı. Bağdat, başvurusunda; “tazminat ödemeye mahkum edilmesinin ifade özgürlüğünün ihlal ettiğini” iddia etti.

https://www.birgun.net/haber/aym-melih-gokcek-e-hakaret-davasinda-hayko-bagdat-i-ikinci-kez-hakli-buldu-348673