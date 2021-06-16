Peker’den Erdoğan Azerbaycan’dayken paylaşımlar: “Bizim yamyamlar gidince…”

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Suç örgütü lideri Sedat Peker, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan’daki programına devam ederken “Bizim yamyamlar gidince Azerbaycan halkı daha da kötü durumda kalacak” dedi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir dizi program için temaslarını sürdürdüğü Azerbaycan’a dair paylaşımlarda bulundu.

Peker, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

“40 yaşından küçük kardeşlerim bana diyorlar ki sen Azerbeycanla alakalı konuşup Ermenistan’a hizmet ediyorsun. Bu çok aptalca bir yorum. Ben diyorum ki Azerbaycan’a çok daha fazla yardım etmemiz lazım.

Azerbaycan halkının parasını zaten yiyen yiyor. Bir de bizim yamyamlar gidince Azerbaycan halkı daha da kötü durumda kalacak. Bari biz de onların parasını çalmayalım yani onlar bizim öz kardeşimiz diyorum.”

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/pekerden-erdogan-azerbaycandayken-paylasimlar-bizim-yamyamlar-gidince-1844920