Papa Françesko: ‘‘Zayıflık, Tanrı İle Karşılaşma Şansıdır’’

Papa Françesko, bir grup genç Fransız rahibe, zayıflığın Tanrı ile karşılaşma şansı olduğunu ve kendi güçleriyle üstesinden gelmeye çalışmaları gereken bir şey olmadığını söyledi.

Papa, 7 Haziran’da Vatikan’daki bir toplantıda yaklaşık 20 rahipten oluşan bir gruba, ‘‘Her birimizin kırılganlığı, Rab ile teolojik bir karşılaşma yeridir. Kendini Süpermen sanan rahipler, kötü bir sonla karşılaşıyor. Ancak zayıflıklarını bilen ve bunları Rab ile konuşan rahipler şifa bulacaktır’’ dedi.

Papa Françesko, öğrenimleri için Roma’da bulunan rahipleri hizmetlerinde ilerlemeye teşvik ederek, ‘‘Önyargılı fikirlerinizden ve kendiniz olamamaktan sıyrılın. Bunun yerine Tanrı’yı ​​ve insanları günlük kaygılarınızın merkezine koyun’’ dedi. Papa ayrıca Fransız rahipleri ‘entelektüel’ kimliklerini ‘papaz’ olmanın önüne koymamaları konusunda uyararak, ‘‘Birçok yönden papaz olacaksınız, ancak her zaman Tanrı’nın halkının ortasında olmalısınız’’ dedi.

Papa Françesko ile bir araya gelen genç rahipler, Roma’daki San Luigi dei Francesi Kilisesi’nde birlikte yaşıyor.

Papa, dedikodu ve kardeşliğe zarar verebilecek konulara da değinerek ‘‘Birbirinizi her zaman armağan olarak kabul edin. Gerçek bir kardeşlikte, ilişkilerin samimiyetinde ve duaya dayalı hayatta, sevincin ve merhametin havasını soluyabileceğimiz bir topluluk oluşturabiliriz. Rahip, Kutsal Kitap’ın ışığında etrafına Tanrı’nın beğenisini yayan ve huzursuz kalplere umut ileten kişidir’’ dedi.

Papa Françesko, genç rahipleri hizmetlerinde korkmamaya teşvik ederek, ‘‘Cesur olmaktan, risk almaktan ve ilerlemekten korkmayın. Çünkü sizi güçlendiren Mesih ile her şeyi yapabilirsiniz. İsa Mesih ile sevincin havarileri olabilirsiniz, kardeşlerinizin ve Kilisenin hizmetinde olmanın minnettarlığını içinizde büyütebilirsiniz’’ dedi.

Papa, mizah anlayışının da sevincin önemli bir parçası olduğunu belirterek, ‘‘Başkalarına, kendilerine ve hatta kendi gölgelerine gülümseyerek yaklaşan o büyük rahipleri örnek alın ve yüreğinizde kardeşlerinizin ve Kilisenin hizmetinde olmanın minnettarlığını geliştirin’’ dedi. (CNA)

https://haber.sat7turk.com/papa-francesko-zayiflik-tanri-ile-karsilasma-sansidir/