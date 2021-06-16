Buldan Vakıflı Köyü’nde: Alevi, Ermeni ve Kürtlerin kaderleri aynı

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Vakıflı Köyü’nü ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Halklar, inançlar mezhepler birbirine kutuplaştırıldı” dedi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Kadın Meclisi’nin “Kadın yoksulluğuna hayır” buluşmaları kapsamında Hatay’ın İskenderun ilçesinde kadınlarla bir araya gelmesinin ardından beraberindekilerle birlikte Samandağ’a geçti.

Buldan burada ilk olarak Hz. Hızır Makamı’na ziyaret etti, yurttaşlardan bilgi aldı. Buldan, çıkışta açıklama yaptı.

“Birlikte başaracağız”

Hz. Hızır Makamı’nın üç dinin inanç merkezi olması nedeniyle HDP’nin fikriyatına yakın olduğunu dile getiren Buldan, şöyle dedi:

“Burayı Türkiye halklarının ortak mücadelesi, ortak yaşam biçimini konu alan bir ibadethane olarak ifade etmek isterim. Hatay ve Antakya da öyle.

“Türkiye’deki farklı kesimlerin ve inançların ortak ve bir arada yaşadığı bir kentteyiz. Türkiye’nin diğer kentlerinde de halkların ve inançların bir arada ortak yaşamasının demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu söylüyoruz.

“Halklar, inançlar mezhepler birbirine kutuplaştırıldı. Ama biz HDP olarak Türkiye’nin geleceğini ve demokratik siyasetini Türkiye halklarının birlikte yaşadığı bir ülkeyi inşa ederek ancak gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Savaşların olmadığı, barışın hakim kılındığı bir Türkiye’yi yaratmak istiyoruz.

“Ancak hem Türkiye’nin iç meselelerinde hem de uluslararası meselelerin Türkiye toplumunun asla kabul etmediği istemediği gelişmelere sahne oluyor. Bu da ülkeyi yönetenlerin zihniyetinden kaynaklı bir durum. Biz HDP olarak elbette ki ülkenin demokrasisi, geleceği, barışı, hukuku için büyük bir mücadele veriyoruz.

“Bu mücadelemizi ülkenin her yerinde söylemeye, yaymaya, geliştirmeye çalışıyoruz. Umut ediyor ve diliyoruz ki Antakya buna bir örnek ve vesile olur. Bunun mücadelesini hep birlikte veriyoruz. Hep birlikte başaracağız.”

“Ortak mücadele yollarını bulmalıyız”

Buldan ve beraberindekiler, daha sonra nüfusunun tamamı Ermenilerden oluşan Türkiye’deki tek Ermeni köyü olan Vakıflı’ya doğru yola çıktı.

Köydeki Ermeni Kilisesi ziyaret eden heyet, kilise görevlileri ile sohbet edip mum yaktı. Heyet sonrasında Vakıflı Köyü Kooperatifi’nde yer alan kadınlarla bir araya geldi.

Burada kısa bir konuşma yapan Buldan, HDP’nin bu ülkede yok sayılan tüm öteki kimlik ve inançların partisi olduğunu ifade etti. Buldan, “Alevilerin, Ermenilerin, Kürtlerin kaderleri aynı. Ancak ortak mücadele ile birlikte başarmanın yollarını bulmalıyız” dedi.

https://bianet.org/bianet/yasam/245795-buldan-vakifli-koyu-nde-alevi-ermeni-ve-kurtlerin-kaderleri-ayni