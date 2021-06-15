Saint George Kilisesi sanatseverleri ağırlayacak

Turizm açsından önemli bir yere sahip olan tarihi Sur ilçesindeki Saint George Kilisesi’nde onarım çalışmalar tamamladı. Kilise ilk olarak sanatseverleri ağırlayacak

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Diyarbakır Kalesi’nin ayakta duran 99 burcundan 24’ünde devam eden restorasyon çalışmalarıyla bütünlük oluşturması için 2008 yılından beri sanat galerisi olarak kullanılan İçkale’deki Saint George Kilisesi’nde, zaman içerisinde tekrar onarıma ihtiyaç duyulması üzerine başlatılan restorasyon tamamlandı.

Geçen yıl Eylül ayında restorasyon çalışmasına başlayan ekipler, kubbe ve dam örtüsünde bazı bölümlerini tamir ederek, yalıtım uyguladı ve derzleri yeniledi.

Yapının yakın çevresine göre alt kotta kalması sebebiyle oluşan su kaynaklı problemleri, drenaj sistemiyle çözüme kavuşturuldu.

TARİHİ KİLİSE IŞIKLANDIRILDI

Tarihi yapının gece estetik görünmesini sağlamak için bahçenin zeminine ve kilisenin belirli bölümlerine spot ışıklar yerleştirildi. Kilisede uygulanan ışıklandırma sistemiyle yapının gece saatlerinde daha belirgin halde görünmesini sağlandı. Restorasyonu tamamlanan Saint George Kilisesi, sanat galerisi olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

SAİNT GEORGE KİLİSESİ

İçkale’nin kuzeydoğu köşesinde yer alan ve yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen Saint George Kilisesi, yapıda kullanılan malzemeler ve inşa tarzından dolayı MS 2’nci yüzyıla ait olduğu düşünülmektedir. Artuklular Dönemi’nde sarayın hamamı olarak kullanılan kilisede, bazı kaynaklarda sibernetiğin kurucusu sayılan Cizreli bilgin Eb-ül İz El Cezeri’nin imal ettiği robotların kullanıldığı yazılmaktadır.

https://www.diyarbakirsoz.com/diyarbakir/saint-george-kilisesi-sanatseverleri-agirlayacak-225795