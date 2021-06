Ermenistan 3 milyona ‘konyak’tan vazgeçti

Ermenistan hükümeti, “konyak” isminin kullanım hakkından vazgeçilmesini öngören anlaşmayı onayladı. Avrupa Birliği, Ermeni şirketlerin ürünlerinde konyak ibaresine yer vermemesi için ülkeye 3 milyon euro ödeyecek.



Buna göre, Ermenistan’da konyak adı altında üretilen ve satılan ürünlere yeni bir isim bulunacak.



Avrupa Birliği’nin, Ermenistan’la entegrasyon sürecinin başlaması için ileri sürdüğü şartlardan biri de konyak isminden vazgeçilmesiydi. Konuyu haberleştiren Vzglyad.ru portalı, benzer bir süreçten geçen Moldova’nın kendi konyağının adını “divin”e çevirdiğini hatırlatıyor.



Rusya ise Avrupa Birliği’nin konyak adından vazgeçilmesi yönündeki talepleri hükümet nezdinde reddetmişti.



Avrupa Birliği, standartları yalnızca Fransa’nın Cognac bölgesinde belirli kurallara göre üretilen içkileri konyak kabul ediyor.



1945’de Yalta Konefransı sırasında Stalin’in Churchill’e Ermeni konyağı ikram ettiği, İngiliz Başbakanın çok severek her yıl “yüzlerce şişe” aldığı da iddialar arasıbda.



10 maddede “konyak”



Konyak, ismini, üretildiği Charente bölgesinde bulunan Cognac kasabasından alır.

Fransızlara ait, tescilli bir içki olmasına karşın ilk kez Hollandalı denizciler tarafından üretilmiştir. 16. yüzyılda Fransa’da yüksek asit oranı dolayısıyla tercih edilmeyen beyaz şaraplar ucuz fiyatlara kuzey Avrupa ülkelerine ihraç edilirdi. Limana ulaştığında genellikle bozuk olan bu şarapları damıtan ve konsantre olarak satmaya başlayanlar ise Hollandalı denizciler oldu. Ürettikleri bu içkiye yanık şarap anlamına gelen ‘brandewijn’ ismini vermişlerdi. Denizciler tarafından üretilen içkiyi, bugün brendi olarak isimlendiriyoruz.

17. yüzyılda Fransızlar, denizcilerin yöntemini değerlendirmiş ve konyak üretimine başlamışlardır. 1930’lu yıllarda ise, Cognac ismi tescillenmiş ve Konyak, tescilli bir Fransız brendisi olmuştur.

Her konyak bir brendidir; ancak her brendi konyak değildir.

Cognac kasabası ve civarında yetişen folle blanche, ugni blanc ve colombard üzümlerinden üretilen beyaz şarabın geleneksel yöntemlerle damıtılmasıyla üretilir. Beyaz şarap, bakır imbiklerde iki kez damıtılır, damıtılan alkol meşe fıçılarda 2.5 ile 100 yıl arasında bekletilir.

Hassaslığıyla ünlü bir içki olan konyağın dinlendirildiği fıçılar büyük önem taşır. Çünkü şarabın rengi ve aromasını veren dinlendirildiği fıçıdır. Yaşlı ve sağlıklı meşelerin kullanıldığı dinlendirme işleminde, fıçılar numaralandırılırken yalnızca tebeşir kullanılır. Çünkü kullanılacak herhangi bir boyanın kokusu konyağı etkileyecektir.

Yapımında kesinlikle karamel ve şeker kullanılmaz.

Brendi, konyak ve armangac, farklı isimlerine rağmen şarabın iki kere damıtılmasıyla elde edilirler. Her birinin üretim yöntemi, aralarındaki farkı belirler.

Konyak da viski ve şarap gibi yıllandıkça değer kazanır.

Yıllanmışlık derecelerine göre;

Very Special (VS): En az 2.5 yıl dinlendirilmiş,

Very Old / Very Superior Old Pale (VO / VSOP): Açık renkli, en az 4.5 yıl dinlendirilmiş,

Extra Old (XO): En az 6.5 yıl dinlendirilmiş.

Kullanılan üzüm çeşidine göre;

Üzümlerin yetiştirildikleri bölgenin ismini alırlar. Bu sınıflandırmaya göre en kalitelisi Grande Champagne bölgesinde yapılır. Grande Champagne bölgesinde yapılanlar Fine Champagne ismini alır.

Türkiye’de Tekel döneminde ‘kanyak’ olarak piyasaya sürülen brendi markası, isim haklarından dolayı konyak ismini taşımaz. Fransa’daki geleneksel damıtma yöntemleri kullanılmadığı ve belirlenen bölgelerdeki üzümlerden yapılmadığı için konyak değildir.

Konyağın kalitesi kokusundan, ağdalı ve hacimli oluşundan ve tadım sırasında boğazı yakmamasından anlaşılır.

Kadehin elde ısıtılarak ve kadehin sallanarak içilmesinin sebebi konyağın kokusunu ortaya çıkartmaktır.

Kokusunu ortaya çıkartan Balon ya da Lale kadehte tüketilir.

En ünlü markalar arasında Remy Martin, Hennessy, Courvoisier, Metaxa ve Martell sayılabilir.

