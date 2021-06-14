Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı, Ermeni esirler hakkındaki Armen Sarkisyan’ın mektubunu cevapladı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer, Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirlerin acil iadesi hakkında Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın mektubunu cevapladı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilen konuların, ICRC dikkat merkezinde olduğunu vurgulayan Maurer, 1992 yıllından beri ICRC olarak bölgede daima aktif olduklarını vurguladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin, 2020 yılında başlayan savaş operasyonlarının hemen ilk günlerinden beri insancıl yardım girişimleirnde bulunduğunu hatırlatan Maurer, ICRC’nın, kendi yetkileri kapsamında bu çalışmalara devam etme hazırlığını bir kez daha teyit etti.

ERMENİ HABER AJANSI