Roma’da Ermeni Soykırımı’nın anısına ithaf olunan bir etkinlik düzenlendi

Roma’daki Paplık Şarkiyat Enstitüsü’nde, Ermeni Soykırımı’nın anısına ithaf olunan bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte söz alan İtalya’da Ermenistan Büyükelçisi Tsovinar Hambardzumyan, uluslararası camianın, Ermeni Soykırımı’nı hatırlayarak benzeri felaketleri önlemeye çalışması gerektiğini vurguladı.

Etkinlik kapsamında, İtalyan “Madenote” ressamlar grubunun eseri olan “Ermeni Anne” adlı tablo sergilendi. Grup adına bir konuşma yapan Madlena Gabrielyan, resmin Ermeni Soykırımı’nın anısına ithaf ediildiğini vurgulayarak, Soykırım sırasında Halep’te yapılan bir fotoğrafın esas alındığını bidirdi. Orijinali şuanda ABD Kongre kütüphanesinde bulunan fotoğrafta bir Ermeni kadın, yanındaki küçük kızıyla yere yığılarak canını veren diğer kızına ağlıyor.

Etkinlik sırasında Fransalı Ermeni yazar Anny Romand’ın “Ermenistan’lı Büyükannem” adlı kitabının İtalyancaya çevirisi de tanıtıldı.

ERMENİ HABER AJANSI