Paşinyan: Yeni bir süreç başladı ve bunun sonucunda tüm esirler dönecek

Azerbaycan’dan 15 esirlerin iadesinin ardından Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan seçim kampanyası çerçevesinde yaptığı konuşmalardan biri sırasında esirler meselesine değindi.

Paşinyan’ın sözlerine göre yeni bir süreç başlamış ve bunun sonucunda Azerbaycan’da bulunan tüm Ermeni esirler iade edilecek.

Nikol Paşinyan şimdi kendi düşüncelerinin daha esir olarak Azerbaycan’da bununmaya devam eden diğer esirleri ve ailaleriyle birlikte olduğunu ifade etti.

Ermenistan Başbakan Vekili Paşinyan Azerbaycan’a teslim edilen mayın haritası hakkında da açıklamada bulundu.

Onun sözlerine göre Akna (Ağdam) bölgesindeki mayın haritasını esirler karşılığında değil sadece Ermenistan’ın iyi niyetinin göstergesi olarak Azerbaycan’a verildi ve yapıcı tutumuna yapıcı tutumuyla karşılık verildi.

ERMENİ HABER AJANSI