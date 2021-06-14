Paşinyan: Azerbaycan’a mayınlı arazi haritalarını Rusya üzerinden verdik

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Erivan’ın Dağlık Karabağ’daki çatışmanın ardından Azerbaycan’ın kontrolüne geçen topraklardaki mayınlı arazi haritalarını Rus barış gücü birliği üzerinden teslim ettiğini belirtti.

Paşinyan, konuya ilişkin açıklamasında Erivan’ın Dağlık Karabağ’daki çatışmanın ardından Azerbaycan’ın kontrolüne geçen topraklardaki mayınlı arazi haritalarını Rus barış gücü birliği üzerinden teslim ettiğini ifade etti.

Azerbaycan’a teslim ettikleri mayınlı arazilerin haritalarının varlığının Rusya’dan gizli tutulduğu yönündeki iddiaların ‘tamamen saçma’ olduğunu vurgulayan Paşinyan, “Şimdiye kadar Azerbaycan’a küçük mayın arazilerine ait haritaları kaç kez teslim ettiysek, bunu kesinlikle Rus meslektaşlarımız üzerinden yaptık” diye konuştu.

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya 9 Kasım 2020 tarihinde Dağlık Karabağ’da silahların tamamının susmasını öngören üçlü bir bildiri imzalamıştı. Varılan mutabakat doğrultusunda taraflar, bulundukları mevzilerde kalmış, esirlerin ve cenazelerin takas edilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı. İhtilaf konusu üç bölge Bakü’nün kontrolüne geçmiş ve bölgeye Rus barış gücü birliği gönderilmişti.

https://tr.sputniknews.com/dunya/202106141044732915-pasinyan-azerbaycana-mayinli-arazi-haritalarini-rusya-uzerinden-verdik/