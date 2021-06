NYT, Biden’ın Türkiye ikilemini yazdı

New York Times, Erdoğan-Biden görüşmesini ele aldı. Makalede, Erdoğan’ın bazı konulardaki tavrını yumuşattığı ancak Türkiye ile ilişkilerin Biden için bir ikileme yol açtığı yorumu yapıldı.

DUVAR – Amerikan gazetesi New York Times (NYT), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün Brüksel’de yapacağı görüşmeyi mercek altına aldı. NYT, Erdoğan’ın görüşme öncesinde ‘duruşunu yumuşattığı’ yorumu yaparken, bir yandan da Türkiye’yle ilişkilerin ABD için bir ikileme yol açtığı tezini işledi.

‘BIDEN YÖNETİMİ KUŞKUCU YAKLAŞIYOR’

‘Biden görüşmesi yaklaşırken Erdoğan duruşunu yumuşatıyor’ başlıklı analiz, şu ifadelerle başlıyor:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son dört yılda ülke içindeki muhalifleri ısrarla ezdi ve Moskova’ya yanaştı; bu sırada da müttefiklerine tatlı hükümet ihaleleri yağdırdı ve bölgesel olarak uygun gördüğü her yere asker konuşlandırdı.

Ve eski başkan Donald Trump’ın yönetimi bu durumu büyük ölçüde görmezden geldi.

Fakat Erdoğan pazartesi günkü kritik NATO toplantısı öncesinde Brüksel’e varırken, bir zamanlar Trump’ın olanak tanıdığı diğer otoriter eğilimli liderler gibi, kesinlikle daha kuşkucu bir Biden yönetimiyle karşı karşıya.

Biden’la çarşamba günü görüşecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu yeni düzene daha da savaşçı bir tutum takınarak, ülke içindeki herhangi bir siyasi muhalefete dair tüm işaretleri açıkça bastırarak ve Ukrayna sınırına asker yığıp Batı’nın güvenliğini tehdit ederek yanıt verdi.

Fakat Erdoğan için işler o kadar basit değil. Korona virüsü pandemisi ve ekonomiyi yanlış yönetmesinin sonucunda, Erdoğan şu an ülke içinde ağır baskı altında; enflasyon ve işsizlik artıyor, tehlikeli biçimde zayıflamış lira da bir borç krizini tetikleyebilir.”

