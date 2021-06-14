Macron-Erdoğan Görüşmesinde Türkiye’de Mahpus Azoulay’ın İadesi Konusu

Fransız kaynaklar Erdoğan’la görüşmesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Giresun cezaevinde tutulan eşcinsel Yahudi Fabien Azoulay’ın Fransa’ya iadesini istediğini söylüyor.

İstanbul Ceza Mahkemesi’nin 2017 yılında Fabien Azoulay’ı “yasaklanmış bir narkotik ürünü ithal ettiği” gerekçesiyle 16 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırmıştı. Avukatları ve akrabaları, o zamandan beri Fransa’ya geri gönderilmesi için savaşıyor. Yakın zamanda, Fransız hükümetine baskı yapmak amacıyla davasını kamuoyuna açıklamaya karar verdiler.

Giresun’da tutulan Azoulay

Azoulay’ın yaşadığı kötü muamele Yahudi ve eşcinsel kimliklerine de bağlı. Giresun hapishanesinden ailesine gönderdiği mektuplarda Azoulay, “Bir mucize için her gün dua ediyor ve ağlıyorum. Burada 16 yıl sekiz ay kalmayı hayal bile edemiyorum” demişti.

HDP Muş milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit Azoulay’ın durumunu ve bu dava üzerinden hapishanelerde kötü muamele konusunu Nisan ayında meclis gündemine taşımıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Brüksel’de Erdoğan’la olan görüşmede Fransız vatandaşı Azoulay’ın Fransa’ya iadesini istediği haberlere yansıdı.

https://www.avlaremoz.com/2021/06/14/macron-erdogan-gorusmesinde-turkiyede-mahpus-azoulayin-iadesi-konusu/