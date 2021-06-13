Van’daki Saint Thomas Manastırı kaderine terk edildi

Van Gölü’ne karşı ihtişamlı güzelliğiyle bilinen Saint Thomas Ermeni Manastırı, bakımsızlıktan ve ilgisizlikten yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi’nde bulunan bin yıllık Saint Thomes Ermeni Manastırı (Altınsaç Kilisesi) kaderine terk edilmiş halde. Havarilerden Aziz Thomas’a ait kutsal eşyaların saklanması amacıyla 11’inci yüzyılda inşa edildiği bilinen St. Thomas Ermeni Manastırı 2 bin metre yükseklikte dağın zirvesinden Van Gölü’ne bakıyor. Manastır, ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.1 4

Kentte en çok ziyaret edilen yerlerden biri olan manastır, Van’a 75, Gevaş’a ise 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kilisenin bulunduğu Altınsaç koyları, Van Gölü’nün el değmemiş koyları olarak biliniyor. Van Gölü güneyinde bulanan Beleko Dağı’nın kuzeydoğu yamacındaki Varis Körfezi’ne bakan bir taraça üzerinde inşa edilen kilisenin manzarası ise harikulade görünüyor. 2 4

Tarihiyle, güzelliğiyle, ihtişamıyla bu kadar tanınan, bilinen ve Van’ın en eski yapılarından biri olan manastır, şimdilerde kaderine terk edilmiş. Restore edilmemesi ve korunması için yapılan onca çağrılara rağmen hiçbir önlem alınmadı. 3 4

Bir yandan definecilerin hedefinde olan manastır, kaderine terk edildiği için yazın da hayvanlar için dinlenme, barınak yeri oluyor. Bakımsız ve sahipsiz bırakılan tarihi manastırın çevresi otlanan hayvanlar için uğrak yer halinde.4 4

https://www.gazeteduvar.com.tr/vandaki-saint-thomas-manastiri-kaderine-terk-edildi-galeri-1525281