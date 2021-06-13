Paşinyan’dan çifte gaf: Lavrov için önce ‘Devlet Başkanı’, sonra ‘Başbakan’ dedi

Ermenistan Başbakan Vekili Paşinyan, konuşması sırasında iki kez hata yaparak, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’u önce ‘Rusya Devlet Başkanı’ sonra da ‘Başbakan’ olarak tanımladı.

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Geğarkunik bölgesinde düzenlediği seçim mitinginde yaptığı konuşmada Azerbaycan’da esir alınan 15 Ermeni askerin geri döndüklerini anlatırken farkında olmadan iki kez hata yaparak, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u önce ‘Rusya Devlet Başkanı’ sonra da ‘Başbakan’ olarak tanımladı.

“Rusya Devlet Başkanı, Başbakanı Sergey Lavrov Erivan’a geldikten sonra ve bir gün öncesinde AGİT Minsk Grubu eş başkanları mayın tarlaları hakkındaki bilgiler ile ilgili çağrı yaptı” diyen Paşinyan, yaptığı hatanın farkına bile varmadı.

O sırada arkasında duran Altyapı Bakanı Suren Papikyan ve Paşinyan’ın eşi Anna Akobyan, tebessüm etmekten kendilerini alamadı.

Ermeni askerlerin geri dönmeleri ile ilgili olarak ABD yönetimine, ayrıca Gürcü ve Avrupalı ortaklara teşekkür eden Paşinyan, özellikle de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Karabağ’daki barış gücü birliğinin komutanı Rustam Muradov’a, birkaç grup Ermeni esirinin iadesi ile ilgili göstermiş oldukları çabadan dolayı minnettar olduğunu ifade etti.

Daha önce Azerbaycan, gözaltında bulunan 15 Ermeni askerinin Ağdam bölgesindeki mayın tarlalarının haritaları karşılığında Ermenistan tarafına teslim edildiğini duyurmuştu.

Sputnik Türkiye