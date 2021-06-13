Giresun’da tartışılan saat kulesi ile ilgili Belediye’den açıklama

Giresun’da daha önce yaptırılan saat kulesinin kaldırılıp yerine üzerinde fındık figürünün yer aldığı yeşil tonlara hakim yeni bir saat kulesi konulması sosyal medyada da çok tartışılmıştı. Giresun Belediyesi, kentte daha önce yaptırılan 2 saat kulesinin 2 yıl arayla kaldırılıp yerlerine yeni bir saat kulesi ile Milli Mücadele Kahramanı ‘Osman Ağa ve uşakları’ heykeli konulmasıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Saat kulelerinin halkın talebi üzerine ve Anıtlar Kurulu’nun kararı doğrultusunda kaldırıldı belirtildi.

Giresun’da eski Belediye Başkanı Kerim Aksu döneminde 2011 yılında liman kavşağı kent girişine, 2015 yılında ise Keşap durağına 2 adet saat kulesi yaptırıldı. Kuleler göreve gelen Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu tarafından 2 yıl arayla kaldırıldı. 2019 yılında ilk kaldırılan Keşap durağındaki saat kulesinin yerine Bulancak durağındaki Milli Mücadele Kahramanı ‘Osman Ağa ve uşakları’ heykeli taşınarak konuldu.

İKİNCİ SAAT KULESİ KALDIRILDI

Şehrin giriş noktasında liman kavşağında 2 ay önce başlatılan meydan düzenlemesi kapsamında ikinci saat kulesi de kaldırıldı. Bu alan araç trafiğine açılırken, yaklaşık 50 metre mesafede yaya kaldırımı üzerinde fındık figürünün yer aldığı yeşil tonlara hakim yeni bir saat kulesi konuldu. Ancak yeni kule görüntüsü ve yeri ile tartışma konusu oldu. Kimileri kuleyi beğenmedi, kimileri ise yerinin yanlış seçildiğini belirtti. Kuleyi beğenenler ise fındık ve kiraz figürü eklenmesini istedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Giresun Belediyesi’nden tartışmalara ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Saat kulelerinin halkın talebi üzerine ve Anıtlar Kurulu’nun kararı doğrultusunda kaldırıldığı belirtildi.

‘Kötü taklit’ olarak nitelendirilen saat kulelerinin birinin dönemin belediyesince Anıtlar Kurulu’nun izni olmadan yapıldığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bulancak Durağı mevkiinde yapımını gerçekleştirdiğimiz saat kulesi 2016 yılında CHP Belediyesi’nin Keşap Durağı’nda yaptığı kuleye alternatif olarak yapılmamıştır. Zira bahsi geçen CHP’li Belediyenin imal ettiği kule, koruma altındaki bölgede daha önceden var olan metamorfoz kilisesinin çan kulesi olarak yapılan ve aslı 1920’lerde yıkılmış olan kulenin, bakalit malzemeden kötü bir taklidi olarak Anıtlar Kurulu’nun izni olmadan yapılmıştır. Bu sebeple Anıtlar Kurulu’nun bu kulenin kaldırılması amacıyla gönderilen yazılarına rağmen kaldırılmaması ve göreve geldiğimizde de savcılık soruşturması devam eden bir süreç yaşandığından, aşağıda sunulan Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun vermiş olduğu karar doğrultusunda yıkımı gerçekleştirilmiştir.”

TALEP DOĞRULTUSUNDA YAPILMIŞ

Yeni saat kulesinin, milli kültüre uygun mimari motifler taşıdığı kaydedilen açıklamada, “Yeni yapmış olduğumuz saat kulesi şehrimizin girişinde bulunan Bulancak Durağı mevkiinde yapılmış olan fotoğraflarda da sunulan saat kulesinin bulunduğu yerde, yol genişletme çalışmaları sebebiyle kaldırılan saat kulesi yerine yine aynı bölgede vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yerel ve milli kültürümüze uygun mimari motifler taşıyan ve Giresunsporumuzun rengi yeşil beyaz renklere bürünmüş çotanak amblemi ile süslenmiş bir saat kulesi yapılmıştır. Bu konunun yalan yanlış bilgilerle kamuoyunda farklı şekilde yansıtılmış olmasının tamamen olumsuz bir siyasi algı oluşturmaya dönük olduğu açıktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

KARAR VE RAPORU PAYLAŞTI

Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun konuya ilişkin raporu ve kararının da paylaşıldığı açıklamada “Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 2016-381 sayılı raporu okundu, konu yerinde ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; Giresun İli Merkez, Sultanselim Mahallesi, kadastro harici alandaki (97 ada, 35 parseldeki) saat kulesinin kaldırılmasına, 10. Yıl Anıtı’nın Keşap Durağı Meydan ve Otopark Düzenleme Projesi’nin düzeltilerek onaylanmasına, uygulamanın düzeltilerek onaylanan projesi doğrultusunda yapılmasına karar verildi” ifadelerine yer verildi.

Hürriyet Gazetesi