Eyvah ki ne eyvah!

Kemal Kılıçdaroğlu anne ve babalara seslendiği bir video hazırlamış. Birkaç gün önce, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında:

“…Ülkemiz, iktidardaki partinin mafya ve çetelerle giriştiği magazinsel ilişkilerin elinde can çekişiyor. (…) Sizden ricam, yalvarıyorum: Bu haramzadelerin sofrasına oturmayı reddedin. Selamı, sabahı kesin.” diyordu.

Videoyu Ahmet Hakan da izlemiş: “Selamı sabahı sakın kesmeyin” başlıklı yazısına konu etmiş: “Bunu duyunca ‘Eyvah’ dedim” diyor.

Ahmet Hakan’ın ‘Eyvah’ dediği şey, Kılıçdaroğlu’nun “Bunlarla sabahı selamı kesin” demesi.

Ahmet Hakan’ın gerekçelerini okuyunca ben de “Eyvah!” dedim. Ben, Kılıçdaroğlu’nun söylediklerine değil, Ahmet Hakanın “Eyvah” deme gerekçelerine “Eyvah” dedim.

Partiler, selamı sabahı yükseltme kurumlarıymış. Selam sabah kesilerek particilik yapılmazmış… Aşiretçilik yapılırmış. Ancak aşiretler, tarla sınırı anlaşmazlıkları yüzünden selamı sabahı keserlermiş. Ama onların bile selamı sabahı kesmesine göz yumulmazmış. Mülki amirler, toplu pilav törenleriyle aşiretleri barıştırmak için çabalarlarmış…

İşte Ahmet Hakan’ın bu gerekçelerini okuyunca “Eyvah!” dedim.

Niye derseniz? HDP var!

“HDP ile selamı sabahı kesmek” neredeyse milli refleksimizdir. Bu aşamaya kolay gelinmedi. Bahçeli’nin mecliste HDP’lilerin bulunduğu tarafı kastederek “O tarafı flu görüyorum” demesinden tutun; İmamoğlu’nun Akşener ve Buldan’ı etiketleyerek paylaştığı mesaja gösterilen tepkiye kadar… Erdoğan’ın HDP’lilere yönelik “Bu ülkede yeriniz yok!” demesinden; CHP’nin “Aman yan yana görünmeyelim” kaygısına kadar… her alanda her platformda, her fırsatta “HDP ile selamı sabahı kesmek” konusunda çok emek var.

Buyurun rastgele bir haber: “Gelecek Partisi’nden HDP’ye iade-i ziyaret! Buluşmada yüzler gülüyor.” Aslında bu da bir ‘selam sabah kesme’ daha doğrusu ‘kesmemiş olma’ haberi. Yani selamı sabahı keseceklerine hem ziyaret ediyorlar hem de “utanmadan” gülüyorlar.

Ha… “HDP terörle iç içe…”, “HDP terörle arasına mesafe koymuyor…” tamam. Yani tamam derken, sebepsiz selam sabah kesilmez, elbette bir sebep olmalı. Ama Kılıçdaroğlu sebepsiz yere “iktidarla selamı sabahı kesin” demiyor ki. “Bunlar haramzade” diyor. “Ülkemiz, iktidardaki partinin mafya ve çetelerle giriştiği magazinsel ilişkilerin elinde can çekişiyor.” diyor. O yüzden “Selamı, sabahı kesin” diyor.

Gerçi ilişkinin “magazinsel” olmasını anlayamadım. Yani niye “kriminal ilişki” değil de “magazinel ilişki” bilemedim. Ama ‘mafya ve çetelerle girişilen ilişki’den söz edildiği kesin.

“Terörle iç içe olan”, “terör örgütleriyle ilişkiler geliştiren” siyasi bir partiyle, selamı sabahı kesmek: “Ohh ohh…” Tamam. Burasını anlaşılabilir.

Ama “Mafya ile iç içe olan”, “Mafya ve çetelerle iş birliği ve ilişkiler geliştiren” bir partisiyle selamı sabahı kesmek niye “Eyvah” oluyor? Burasını anlayamadım.

Bir “Eyvah!” da Giresun’dan.

Giresun’da Vali, Milletvekili, Belediye Başkanı, Belediye Meclis üyeleri ve yurttaşların katıldığı bir törenle, saat kulesinin açılışı yapıldı. Bu saat kulesi, yıktırılan bir önceki saat kulesinin yerine yapılmıştı. Buraya kadar “Eyvah” yok.

Eski Belediye Başkanı döneminde “Sözüm ona saat kulesi adı altında inşa edilen kulenin, Rumlara ait eski çan kulesinden esinlenerek” yapıldığı için yıktırılmış.

İşte ben buna “Eyvah!” derim. Ne yani? İstanbul’daki ecdat yadigarı mabetler, Rum mabetlerden esinlendiği için yıkılmalı mı? Süleymaniye, Yavuz Selim, Beyazıt Camii, Fatih Camii, Sultanahmet Camii… Hatta Edirne’de Selimiye… Daha yakına gelirsek; Taksim Camii, Çamlıca Camii… Tüm bunların esin kaynağı, prototipi Ayasofya, tüm görkemiyle Sultanahmet Meydanında duruyor.

Konya Alâeddin Camii, Bursa Ulu Camii, Sivas Ulu Camii, Gök Medrese… Rum’ların mabetlerine benzemiyor. Ama İstanbul’dakiler benziyor. Son derece normal bir şey. Kültürler, zaman içinde birbirine eklenerek, birbirinden esinlenerek, birbirine benzeyerek gelişir. Tarih böyle diye, Selimiye’yi yıkalım mı?

İstanbul üzerinden değil de Mısır üzerinden Cebelitarık’ı aşıp Viyana kapılarına dayansaydık, başkentimiz İstanbul yerine Kahire olsaydı… Belki camilerimiz piramit şeklinde, saat kulelerimiz dikilitaş gibi olacaktı. Anadolu’dan geçip gitmişiz, camilerimiz Rum mabetlerinden, saat kulelerimiz çan kulelerinden esinlenmiş. Tuhaf mı?

Bir önceki belediye başkanının yaptırdığı saat kulesi keşke “Gölgesine ayağım takıldı” diye, keşke “projeye uyulmamış” veya “ÇED raporu onaylanmamış” diye yıktırılsaydı da “Rumların çan kulesinden esinlenildiği için” yıktırılmasaydı. Ben de “Eyvah!” demeseydim.

Tam “HDP ile selamı sabahı kesmek…” konusunu içselleştirmiştim ki Ahmet Hakan “Eyvah!” diyerek kafamı karıştırdı. “Selamı sabahı sakın kesmeyin” diye yazı yazdı. Halbuki “HDP ile selamı sabahı kesmek” TOGG gibi, “Trakya’da petrol bulmak” gibi, şimdilerde “Karadeniz’de gaz bulmak” gibi, “Uzay Vatan’da söz sahibi olmak” gibi, “Aşıyı bulmanın arifesinde olmak” gibi… milli ve yerli bir markamızdı.

“HDP ile selamı sabahı keselim ama AKP ile kesmeyelim…” gibi arada ince bir çizgi varsa, onu da ben bilmiyorum. Ahmet Hakan o konuya değinmemiş.

