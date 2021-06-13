Evinin bodrumunda define için kuyu kazan adam, göçük altında kaldı

Evinin bodrumunda define için kuyu kazan adam, göçük altında kaldı

Konya’da 2 katlı evinin bodrumunda kaçak kazı yaparak define aradığı iddia edilen Yılmaz Teke (58), 25 metre derinlikteki çukurda toprak kayması yaşanınca göçük altında kaldı. Beline kadar toprak ve moloza gömülen Teke, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 2 katlı ev ise çökme tehlikesine karşı boşaltıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Sonarzu Sokak’ta bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Evinin bodrum katında kaçak kazı yaparak define aradığı öne sürülen Yılmaz Teke, kazılan 25 metre derinlikteki çukurda toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Evin kiler bölümünden geçilerek girilen kazı alanına gelen ekipler, yaklaşık 25 metre derinlikteki çukurda mahsur kalan Yılmaz Teke’yi 3 saat süren çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden kurtardı.

SU KUYUSU İÇİN KAZI YAPTIKLARI BELİRTİLDİ

Yılmaz Teke ve yakınlarının polise verdikleri ilk ifadesinde evlerinin altını su kuyusu için kazdıklarını söylediği öğrenildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Yılmaz Teke’nin bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Bu arada belediye ekiplerince yapılan inceleme sonucunda kazı nedeniyle 2 katlı evde çökme riski bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler tarafından evde oturanlar tahliye edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

BirGün Gazetesi