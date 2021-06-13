Ermeni-Amerikalı bir grup bilim insanı tarafından Ermenistan’ın jeotermal kaynaklarını araştırmak için yeni bir çalışma planlanıyor.

Merve Uytun

Ermenistan yerel haberleri, bir grup uzmanın bu hafta Ermenistan’da jeotermal enerjinin gelişimini görüşmek üzere bir araya geldiğini bildirdi. Etkinlik, “Ermenistan’daki jeotermal enerji kaynakları ve doğal tehlikelerin değerlendirilmesi” araştırma projesinin sonuçlarını araştıracak. Proje, ABD Ulusal Bilimler Akademisi’ne bağlı PEER Science tarafından finanse edilen ortak bir Ermeni-Amerikan araştırma grubu tarafından hazırlandı.

Bildirdiğimiz gibi, 2016 yılında jeotermal geliştirme ve ilk kuyuların açılması için çabalar olmuştur.

Jeolojik faylar ve potansiyel olarak aktif volkanik sistemler ile Ermenistan’da jeotermal gelişme potansiyeli bulunmaktadır. Fosil yakıtların ithalatının yerini alma isteğinin artmasıyla jeotermal giderek daha fazla ilgi görüyor. Ülkedeki jeotermal potansiyel üzerine şu anda planlanan çalışma, somut jeotermal aramayı kolaylaştırmak için araştırmaları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Çalışmanın amacı, Ermenistan’daki jeotermal kaynakların kullanımına ilişkin ülke hükümetine somut bir teklif sunmaktır.

İlk çalışma, ülkenin güneydoğusundaki Karkar’da 40 MW’lık bir jeotermal enerji projesi için ilgili planları olan bir İspanyol şirketi olan Arries tarafından yapıldı.

Proje için bir fizibilite çalışması, 2017 yılının ilk yarısında, her biri 1.500 metre derinliğe kadar açılan iki kuyu ile gerçekleştirildi ve bu, 122,5 santigrat derece sıcaklıkta gerekli miktarda sıcak suyun mevcudiyetini doğruladı. Erken arama çalışmaları, projeye yaklaşık 9 milyon dolar yatırım yapan ve güneş enerjisi ve küçük hidroelektrik santrallerini de keşfeden toplam 40 milyon dolarlık paketin bir parçası olarak İklim Yatırım Fonu tarafından finanse edildi.

2018’de bir ihale planlandı, ancak yatırımcı bulunamadı. Çek Cumhuriyeti’nden Sumeg GeoPower AG adlı bir şirket ilgilendi.

Proje için beklenen yatırım hacmi 50 milyon $ olarak tahmin edildi. Proje için, bir jeotermal enerji santralinin inşaat ve işletmesine hizmet etmesi beklenen Karkar bölgesine bir yol inşa edildi. “Karkar”ın yanı sıra Ermenistan’da umut vaat eden başka kaynaklar da var, örneğin “Jermaghbyur”, “Lidzor”, Gürcistan sınırındaki kaynaklar ve Sisian.

Kaynak: ThinkGeoEnergy

https://www.jeotermalhaberler.com/ermenistanda-uzmanlar-jeotermal-beklentileri-tartisiyor/