Erdoğan: 24 Nisan bizler için çok olumsuz bir süreç oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmede hangi konularda konuşacağı hakkında bilgi verirken “24 Nisan bizler için çok olumsuz bir süreç oldu” dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Brüksel’de düzenlenecek olan NATO zirvesi öncesi gündeme dair açıklama yaptı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Brüksel’e hareket ediyoruz. NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. NATO, farklılaşan tehditler karşısında kendini güncellerken yeni şartlara da uyum sağlıyor.

Afrin’deki hastaneye yönelik terör saldırısında 14 sivil şehit oldu, 32 kişi yaralandı. Bu saldırı PKK/YPG’nin nasıl vahşi bir örgüt olduğunun göstermiştir. Bu alçakların döktüğü kanın hesabını soracağız.

NATO Zirvesi sonrasında kardeşim Aliyev ile davetine icabetle Azerbaycan’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğim. Süreç içerisinde Azerbaycan Karabağ’da tarihi bir zafere imza atarak 30 yıllık işgale son vermiştir. 10 Aralık 2020’de Bakü’de düzenlenen Zafer Geçit Töreni’ni izlemiştim. Bu kez zaferin kazanıldığı topraklara gideceğiz. Şuşa’yı inşallah ziyaret edeceğiz. 16 Haziran’da A Milli Futbol Takımımızın Galler’le oynayacağı maçı da Aliyev ile izleyeceğiz.

NATO Zirvesi’nde müttefiklerimize, ülkemize yönelik tehditler karşısında dayanışma beklediğimizi ifade edeceğiz. NATO’dan ve üye ülkelerden Türkiye’nin güvenlik hassasiyetlerine uygun davranışlar bekliyoruz.

JOE BIDEN GÖRÜŞMESİ

Ve görüşme alanımız çok geniş. Zira 24 Nisan bizler için maalesef çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı tabi ki beklemezdik. Bizi üzdü. Ve bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil. Türkiye, ABD ile NATO’da müttefik. Türkiye rast gele bir ülke değil.

Masa üzerindeki en önemli konu F-35. Türkiye ödemelerini yapıp- F-35 konsuunda ahdini yerine getirdiği halde sözleşmeye uymayan bir ABD var. Patriot konusunda da ABD sözünde durmadı.Bizim beklentimiz NATO’nun birlik ve beraberliğine güç katacak amasız bir yaklaşımı ABD’den görmek.

MERKEZ BANKASI

Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız.

Artı Gerçek