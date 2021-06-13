“Biden ile dedikoduları bırakıp ne yapmamız gerektiğini konuşacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk Havalimanı’ndaki basın toplantısında yaptığı açıklamalar şöyle:

“NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Brüksel’e hareket ediyoruz. İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. NATO, farklılaşan tehditler karşısında kendini güncellerken yeni şartlara da uyum sağlıyor.

Dün Afrin’deki Şifa Hastanesi’ne yapılan saldırı, PKK’nın nasıl kalleş, vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir. Saldırıda 14 sivil şehit olurken, 32 sivil yaralandı. Bu alçakların döktüğü kanın hesabını soracağız.

‘Biz NATO’nun sınırlarını da koruyoruz’

Biz kendi sınırlarımızı korurken NATO’nun sınırlarını da koruyoruz. İhtiyaç duyulan her dönemde ittifaka sağladığımız katkılar Türkiye’nin yeri konusunda mihenk taşıdır.

Türkiye’nin ittifak içindeki rolünün daha da önem kazanacağına inanıyoruz.

“Dedikoduları bırakarak ne yapmamız gerekiyor, bunu konuşacağız “

Birinci derecede ABD-Türkiye ilişkilerini masaya yatırmak gerekiyor. Dedikoduları geride bırakarak neler yapmamız gerekiyor, bunu konuşacağız.

24 Nisan, maalesef çok olumsuz bir süreç oldu. Bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil.

Türkiye rastgele bir ülke değil. Türkiye ABD ile NATO’da müttefik bir ülke. İki müttefikin NATO ile uzaktan yakından alakası olmayan Ermeniler konusunda bize karşı bir yaklaşıma girmesi bizi rahatsız etmiştir. Bunu hatırlatmadan geçmek mümkün değil.

Savunma sanayisine yönelik birçok masa üstünde kalan konular var. Bunların da en önemlisi F-35 konusudur.

F-35 konusunda Türkiye maalesef ahdini yerine getirdiği halde, ahdini yerine getirmeyen bir ABD vardır. Ödemelerini yapmış bir Türkiye var. Ciddi manada parça alma işlemini Türkiye’den yaptıkları halde, 700 750 civarında parçayı veren Türkiye var. 5 F-35 verilmiştir, bu F-45’lere el koymak suretiyle gönderilmemiştir.”

Serbestiyet