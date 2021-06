Վրաստանը հայտարարում է, որ պատրաստ է աջակցել Հայաստանին ու Ադրբեջանին նաև ապագայում

Հունիսի 12-ին ԱՄՆ և Վրաստանի կառավարությունների միջնորդությամբ Հայաստան է վերադարձել Ադրբեջանում պահվող 15 հայ ռազմագերի։

ՀՀ վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորգյանը ֆեյսբուքում գրել է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շնորհակալություն է հայտնում ԱՄՆ նախագահի վարչակազմին և Վրաստանի կառավարությանը։

«ՀՀ կառավարության համար առաջնահերթ նշանակություն ունի Ադրբեջանում պահվող մեր բոլոր հայրենակիցների վերադարձը։ Վերահաստատում ենք հայկական կողմի հանձնառությունը՝ միջազգային բոլոր գործընկերների օժանդակությամբ շարունակել հումանիտար բնույթի գործընթացն ու կառուցողական քայլերի իրականացումը։ ՀՀ կառավարությունը ևս մեկ անգամ շնորհակալություն է հայտնում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարներին՝ ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին, ինչպես նաև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելին մեր տարածաշրջանում հումանիտար բնույթի, հատկապես հայ գերիների հայրենիք վերադարձի ուղղությամբ գործադրվող բոլոր ջանքերի համար», – գրել է Գևորգյանը։

Վրացական ու ամերիկյան կողմերին շնորհակալություն է հայտնել նաև Ադրբեջանը և հայտարարել է, որ գերիների վերադարձի դիմաց Բաքվին են փոխանցվել Աղդամում տեղակայված 97 հազար ականների քարտեզները։

Վրաստանի վարչապետի գրասենյակը հայտարարություն է տարածել՝ հայտնելով, որ վարչապետ Իրակլի Գարիբաշվիլին «մշտական կապի մեջ է եղել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ՝ լուծելու խնդիրը»։ Գարիբաշվիլին համաձայնության մասին գրել է Թվիթերում։

Proud of the role🇬🇪played in close coordination w/our strategic partner 🇺🇸 & Acting Assistant Sec Reeker to facilitate 🇦🇿's release of 15🇦🇲citizens detained during the conflict. 🇦🇲providing🇦🇿info about mined territories is an important step toward improved security in our region. https://t.co/ncizGfTO90

— Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) June 12, 2021