Azerbaycan 15 Ermenistanlı esiri iade etti

Gelişmeyi Başbakan Vekili Nikol Paşinyan duyurdu. Paşinyan facebook sayfasından da bir fotoğraf paylaştı.

Paşinyan Geğarguni bölgesinde yaptığı seçim konuşmasında esir 15 Ermeni askerin Azerbaycan tarafından iade edilme sürecinde olduğunu söyledi. Başka bir ayrıntı vermedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise , Ağdam bölgesinin mayın haritalarına karşılık olarak 15 Ermeni savaş esirinin iade edildiğini açıkladı.

Açııklamada “Varılan anlaşmaya göre, 12 Haziran 2021’de Gürcistan temsilcilerinin katılımıyla Ağdam bölgesindeki tanksavar ve füzesavar mayın haritalarının teminine karşılık olarak tutuklu bulunan 15 Ermeni uyruklu Ermeni tarafına teslim edildi.” dendi.

İade sürecinde Gürcistan Hükümeti’nin de rol oynadığı belirtiliyor.

Agos