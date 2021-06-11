Papa, cinsel istismar skandalları nedeniyle istifasını sunan Alman Kardinal’in isteğini reddetti

Kerem Congar

Papa Francis, Alman Katolik Kilisesi’nde yaşanan cinsel istismarlar sebebiyle görevini bırakmak istediğini açıklayan Alman Kardinal Reinhard Marx’ın istifasını kabul etmeyerek “reform” yapılması gerektiğini söyledi.

Almanya’nın Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx, kilisenin çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarıyla ilgili “kurumsal ve sistemik başarısızlığı” nedeniyle istifa etmiş ve yaşanan bu olayların “utanç verici” olduğunu belirtmişti.

Papa Francis perşembe günü yaptığı açıklamada Karinal Marx’ın istifasını kabul etmediğini belirterek, “Cinsel istismar olayları sonrası reform süreci elzem oldu. Her rahip, piskopos ve karninal, karşılaştığımız bu felaket kriz karşısında sorumluluğu üzerine almalıdır.” diye konuştu.

Papa, reform kelimesinin kağıt üzerinde bir ifade olarak kalmaması gerektiğini ifade ederken, “Harekete geçerek kendimizi krizin içerisine sokma cesareti göstermeliyiz. Sonuçlarına bakmaksızın gerçeklerle yüzleşmeliyiz.” diye de sözlerine ekledi.

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa’nın Marx’a cevap olarak yazdığı mektupta kendisine destek verdiği, krizle mücadele için ivedilikle hareket edileceği sözünü verdiği ifade ediliyor.

Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx, Papa’ya en yakın danışmanların başında geliyor. Alman Karninal Marx, daha önceki açıklamalarında istifa etmeyi birkaç aydır düşündüğünü ve bunu Papa Francis ile istişare ettiğini söylemişti.

2019’daki Synodal Path konferansları muhafazar Katolikleri kızdırdı

Almanya’da bazı Katolik Kilisesi rahipleri tarafından ilki 1 Aralık 2019 tarihinde olmak üzere düzenlenen Synodal Path (Kavuşma Yolu) adlı konferanslar zincirinde Kilise’de yaşanan cinsel istismar olayları, rahiplerin bekar kalması kuralı, kadınların Kilise’deki rolü ve eşcinsellik gibi kavram ve sorunlar masaya yatırılmış, bu gelişme bazı muhafazar kesimler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

38 bin dosya incelendi, 68 senede 3 bin 677 çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta Papa Francis, Köln kentindeki cinsel taciz skandallarının ele alınış biçimini incelemek üzere bu kente bir heyet yollamıştı.

Almanya’daki Katolik Kilisesi’nde çocuk istismarına ilişkin 2018’de hazırlanan bir raporda, 27 piskoposluk bölgesinde 38 binden fazla dosya incelenmiş ve 1946-2014 yıllarında çoğu erkek en az 3 bin 677 çocuğun cinsel istismara uğradığı saptanmıştı.

Raporda bu suçlara 1670 papazın karıştığı ortaya konmuştu. 2019 sonu itibarıyla Almanya’da Katolik Kilisesi’nin 22,6 milyon ve Protestan Kilisesinin 20,7 milyon üyesi bulunuyor.

Euronews