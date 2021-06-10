Ermenistan Ombudsmanı: “Azerbaycan, uluslararası hukuku ihlal ederek Ermeni esirleri yargılamaya devam ediyor”

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 9 Haziran’da Ermeni esirler Lyudvig Mkrtchyan ve Alyosha Khosrovyan, 8 Haziran’da ise Vigen Euljekian’a karşı açılan davanın oturumları gerçekleşti.

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan’ın ifadelerine göre, Karabağ savaşı çerçevesinde esir alınan tüm bu insanlar hakkında, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ağır suçlamalarla dava süreçleri açılıyor.

Azerbaycan’da bulunan tüm Ermeni sivil ve asker vatandaşların esir statüsü var. Dolayısıyla onlara karşı herhangi bir ceza sürecinin başlatılması uluslararası yargı hukukunu ciddi bir şekilde ihlal ediyor.

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan bu ihlalleri raporuna dahil ettiğini açıkladı.

Azerbaycan devleti Ermeni düşmanlığına dayalı siyaset sürdürmeye ve yargı süreçleri de bu mantık üzerinden yürütmeye devam ediyor. Bu şartlarda Ermeni esirlerinin temel hakları tehlike altında bulunuyor. Azerbaycan, ayrıca, şimdiye kadar esirlerin net sayısını da açıklamıyor.

ERMENİ HABER AJANSI