Peker’den Osman Kavala iddiası: 1998’deki ifadesinde neler anlatmıştı, ne yanıt verilmişti?

Peker, perşembe günü kendisinin de isminin yer aldığı iki ayrı skandalı anlatacağını söyledi, kimi patronların isimleri saydı. Peker’in bu isimlere yönelik iddiaları arşivlerde duruyor.

HABER MERKEZİ 08.06.2021

Ülkücü mafya Sedat Peker, perşembe günü yirmi sene önce yaşanan ancak basına yansımayan iki büyük skandalı ve yeni bazı olayları anlatacağı bir video yayınlayacağını söylerken, “Bu skandalların içinde şahsım, Osman Kavala, Mehmet Cengiz, Hayyam Garipoğlu, Mesut Yılmaz, Turgut Yılmaz, Mehmet Kutman, Kamuran Çörtük, İbrahim Genç, ve daha niceleri var” dedi.

Peker’in bu açıklaması dikkat çekerken, sözünü ettiği isimlerden biri olan Osman Kavala’ya ilişkin ifadesi, 1998 yılında basına yansımış, Kavala’dan o dönem iddialara ilişkin açıklama gelmişti.

1998 yılında Peker’in polise verdiği ifade “Peker’in ifadesi iş dünyasını karıştırdı” şeklinde haberlere konu olurken, Peker’in “işini çözdüğü” patronlardan milyonlarca dolar para aldığı iddia ediliyordu.

Dönemin Hürriyet gazetesi, Peker’in polis ifadesine sayfasında yer vererek, önceki gün attığı tweeetteki isimleri sıralıyordu.

Korkmaz Yiğit, Hayyam Garipoğlu, Osman Kavala iddiaları

Buna göre Peker’in ifadesi, ve ifadede ismi geçenler şöyleydi:

Türk Ticaret Bankası’nın özelleştirilmesinde Hayyam Garipoğlu‘nu desteklemeyi planlıyordum. Ancak, Alaattin Çakıcı satıştan kısa bir süre önce beni telefonla arayarak Türk Ticaret Bankası’na talip olan Korkmaz Yiğit‘e destek verdiğini söyledi. Arttırmaya katılan birinin yanında olup olmadığımı sordu. Bunun üzerine özelleştirme işinde Hayyam Garipoğlu‘ndan desteğimi çektim.

Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz beni arayarak, Kemal Horzum‘dan 1,5 milyon dolarlık alacağını tahsil edemediğini söyledi. Bunun üzerine bir adamımı Horzum’a gönderdim. Mehmet Ali Yılmaz ve Horzum, daha sonra beni arayarak, devreye girmeme gerek olmadığını, meselenin çözüldüğünü söyledi. Bu işten hiç komisyon almadım.

Kavala Şirketler Grubu’nun patronu Osman Kavala beni arayarak, Bedrettin Dalan‘ın ortağı müteahhit Yavuz Yayla‘dan bir arsa satışından kaynaklanan 25 milyon dolarlık alacağının olduğunu ve benim devreye girmemi istedi. Ben de bu işi hallederek 1,5 milyon dolar komisyon aldım.

Ayrıca Osman Kavala‘nın ortak olduğu ve F-16 uçaklarının bilgisayar ağını yapan bir şirketin hisselerinin satışında da devreye girerek hisselerin yabancılara gitmesini engelledim ve bu işten de 200 bin dolar komisyon aldım.

Ceylan Ailesi‘nin de bir miras davası vardı. Hallettim ve karşılığında Çanakkale’de bir villa aldım.

Kim, ne demişti?

Bu ifadenin ortaya çıkması sonrası Korkmaz Yiğit Holding adına yapılan açıklamada, ‘‘Türkbank’ın satışı konusunda kamuoyunu ve medyayı yönlendirmeyi amaçlayan bazı spekülasyonlar üzüntüyle karşılanıyor’’ denilmişti.

Hayyam Garipoğlu, Türk Ticaret Bankası ihalesinin hiçbir aşamasında Peker ile bir ilişkisinin bulunmadığını, Peker ile bugüne kadar hiç görüşmediğini ve kendisini tanımadığını iddia edecekti.

Peker’in ifadesini yalanlayan bir diğer isim de Osman Kavala olurken, ‘‘Yavuz Yayla’dan, sorunlu bir alacağımız veya kendisiyle bir ihtilafımız olması söz konusu değildir. Sedat Peker’e intikal ettiği iddia edilen meblağ, alım satıma aracılık edenlere ticari temettülere uygun olarak ödenen komisyonla ilgili olabilir. Satış tutarından düşülerek ödenen bu komisyonun Sedat Peker’le ilişkisi, bilgimiz dışındadır” diyecekti.

https://haber.sol.org.tr/haber/pekerden-osman-kavala-iddiasi-1998deki-ifadesinde-neler-anlatmisti-ne-yanit-verilmisti-306646