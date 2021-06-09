Paşinyan: Ermenistan AGİT Minsk grubuna yaptığı teklifi her an hayata geçirmeye hazır

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan Ermenistan-Azerbaycan sınırında mevcut gerginliğinin azaltmasına yönelik AGİT Minsk grubuna yaptığı teklifinin her ana hayata geçirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Nikol Paşinyan seçim kampanyası çerçevesinde ziyaret ettiği Şirak idari bölgesindeki Mets Mantash yerleşiminde bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakan Vekili Paşinyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Her an yaptığımız teklifi hayata geçirmeye hazırız. Teklifimizin özeti budur. Madem Azerbaycan elinde haritalar olduğunu söylüyor ve sınırların doğrulaması gerektiğini öne sürüyor, biz şunu öneriyoruz: Her iki taraf kendi ordularını sınırdan geri çeksin, orada Rus Barış Gücü askerleri ve AGİT Minsk grubu eşbaşkan ülkelerin katılımıyla sınırlar tespit edilmesine yönelik çalışmalar başlasın.”

Paşinyan’ın sözlerine göre Ermenistan hiç bir şekilde sınırların çizilmesi ve belirlenmesi sürecine karşı değil.

ERMENİ HABER AJANSI