Ermenistan’da Site Kurup Türkiye’de Dolandırdılar: Paralar Bitcoin’e!

Türkiye’de yasa dışı bahis sitesine yönelik 18 ilde operasyon düzenlendi. Ermenistan üzerinden web sitesi kurduğu gerekçesiyle 86 şüpheli göz altına alındı. Yasa dışı bahis şebekesinin 190 milyon liralık para trafiği yönettiği, bunun 65 milyon lirasının ise Bitcoin ve altcoin’lerin işlem gördüğü kripto para platformlarında olduğu belirtildi.

Yasa dışı bahis sitesi 65 milyon doları Bitcoin (BTC)’e aktardı

Ermenistan’da kurulduğu belirlenen internet sitesinde usulsüz bahis oyunları oynatıldığı ortaya çıktı. Mersin merkezli operasyonda 18 ayrı ilde daha operasyon düzenlendi. Şebekenin yasa dışı bahis stesi aracılığıyla elde ettikleri milyonlarca liranın bir kısmını Bitcoin’e çevirdikleri, şüphelilerin kimlik bilgileriyle çeşitli kripto para platformlarında hesap açtığının tespiti ile ortaya çıktı.

Türkiye’de yasa dışı faaliyette bulunanların paralarını kripto para birimine çevirmesi, artık alışılmışın dışında bir durum değil. Kriptokoin.com olarak daha önce de bildirdiğimiz üzere Aydın’da 3 milyon liralık nakit para, ziynet eşyası çalan dolandırıcılar, çalıntı paranın takibini zorlaştırmak amacıyla BTC ağına güvenip parayı Bitcoin’e yatırmıştı.

https://kriptokoin.com/turkiyede-dolandirdilar-bitcoin-aldilar/