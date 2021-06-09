ABD Azerbaycan’a verilen desteğini durdurma imkanını ele alacak

ABD Dağlık Karabağ (Artsakh) ile ilgili mevcut gergin durumundan dolayı Azerbaycan’a askeri alanı da dahil olmak üzere farklı alanlarda sağladığı destekleri gözden geçiriyor.

Senatoda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu konuyla ilgili açıklamada bulundu.

ABD Kongresi’nde Ermeni Komisyonu Başkanı Robert Menendes Azerbaycan’a verilen desteğin devam edildiğinden dolayı ABD Hükümetin’den memnuniyetsizliğini ifade etti.

Buna cevaben ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken konuyu araştırdıklarını ve özellikle Ermeni esirlerin iade edilmesiyle ilgili aktif bir şekilde çaba sarfettiklerini dile getirdi. Azerbaycan’a verilen desteğin durdurulması imkanı da ele alınıyor.

ERMENİ HABER AJANSI