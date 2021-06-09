“ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԷՆ / KİTAB-I MUKADDES’TEN / FROM THE HOLY BIBLE”

Ermenice Kutsal Kitap’ın basımının 350. Yıldönümü münasebetiyle hazırlanmaya başlayan kitap, coronavirüs pandemi sürecinde yayınlandı.

Patriklik Makamı’nın bu yeni ve kapsamlı kitabı, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin takdisleriyle hazırlandı ve Ermenice Kutsal Kitap’ın basımının 350. Yıldönümüne ithaf edildi.

Hoş görünümlü bu kitap Rahip Hovagim Seropyan’ın çalışmasıyla Ermenice, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı.

Kitap, Ermenice Kutsal Kitap’ın basımının 350. yıldönümü vesilesiyle Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II. Hazretleri tarafından yayınlanan mesaj ile başlamakta. Daha sonra, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin “Kutsal Kitap’ın basımının üç yüz elli yıllık izleri” başlıklı yazısı yer almakta. Kitapta göze çarpan resimlerden biri Yervant Koçar tarafından hazırlanmış Üstrahip Vosgan Yeravantsi’nin portesi. Öte yandan, Üstrahip Vosgan’ın kullandığı hurufat kalıplarından örnekler de kitapta yer almakta. Üstrahip Vosgan Yeravantsi’nin kısa özgeçmişinden sonra, Rahip Hovagim tarafından kaleme alınan “Episkopos Vosgan’ı resimlerle anmak ve Kutsal Kitap’ın basımının 350. yılını anmak” başlıklı yazıya yer verilmekte.

Kitabın ana hatlarını Üstrahip Vosgan Yerevantsi’nin yayınladığı Kutsal Kitap’ta bulunan resimler oluştururken, her bir resmin yanında konuyla ilintili Klasik Ermenice, Modern Ermenice, Türkçe ve İngilizce Kutsal Kitap ayetleri bulunmaktadır. Yüz elliden fazla resim bu şekilde temizlenmiş ve düzenlemiş olarak kitapta yer almakta.

Ermenice Kutsal Kitap’ın basımı münasebetiyle Üstrahip Vosgan Yerevantsi’nin Tüm Ermeniler Katolikosu Hagop Çuğayetsi’ye yönelik yazısı, okuyuculara yönelik sözü ve kaleme aldığı kolofon da kitapta yer alan konular arasında.

Kitap, Kutsal Kitap’ın ilk basımının 350. Yıldönümü münasebetiyle Erivan’da basılan anı pulunun resmi ile son buluyor.

Kitaptaki tüm metinler, üç dilli olarak hazırlanmıştır.

26x28cm ebatındaki kitap, 222 sayfadan oluşuyor. Kitap, “Matbaacılığın incisi” olarak bilinen Vosganyan Kutsal Kitap’ın resimlerinin yeniden basımından daha da ötesinde olup, çok dilli içeriğiyle daha geniş kesime hitap edecektir.

Patriklik Makamı tarafından hazırlanan bu kitap, Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nin sponsorluğunda basılırken, kapak tasarımını Krikor Sahakyan ve Aris Karafil gerçekleştirdi. Başrahip Tatul Anuşyan ve Arusyak Safa-Cemilabadi ise İngilizce tercümeleri gerçekleştirdiler ve kitaptaki İngilizce bölümleri hazırladılar. Kitap sessiz kahramanları arasında Kd. Peder Krikor Damadyan, Sarven Dane ve benzeri isimler yer almakta.

Bu hafta sonu, Kadasetli Patrik Hazretleri’nin takdisleri ve riyasetleriyle, kitabın tanıtım günü gerçekleştirilecektir. Kitaptan arzu edenler ise, ilan edilecek tanıtım günü sonrası Patrikhane’den, çalışma saatlerinde edinebilirler.

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