Savcılık Gülen ile Öz’ün mallarına el konulmasını istedi

Savcılık, Hrant Dink cinayeti davasında dosyaları ayrılan ve aralarında Fetullah Gülen ile Zekeriya Öz’ün de bulunduğu 13 kişinin mal varlıklarına el konulmasını istedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili 13 Mart’taki kararının ardından dosyasını ayırdığı firari 13 kişinin yargılamasına başladı.

Kimler yargılanıyor: Fethullah Gülen, Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Metin Canbay, Yunus Yazar, Faruk Mercan, Adem Yavuz Arslan, Halil İbrahim Koca, Yılmaz Angın, Mehmet Akif Yılmaz, Ömer Faruk Kartın, Coşgun Çakar ve Serkan Şahan

Duruşmaya sadece Coşgun Çakar’ın avukatı Ecem Hergül Kır katıldı.

Duruşmada, firari sanıkları hakkında yakalama emirlerinin infaz edilmediği belirtildi. Sanıklardan Adem Yavuz Arslan, Halil İbrahim Koca ve Fetullah Gülen ile ilgili Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü marifetiyle ABD ve İngiltere yetkili adli makamları nezdinde yapılan iade süreçlerinin ikmal edilmediği tutanağa geçirildi.

Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, firari sanıkların yasadaki “kaçak” tanımına uyduklarını belirterek, sanıkların kaçaklığına hükmedilmesi ve haklarında mallarına el koyma kararı verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların yakalama emirlerinin devamına ve infazlarının beklenmesine hükmetti.

Mahkeme, savcılığın “kaçak” sayılma ve mallarına el koyma kararı verilmesi talepleriyle ilgili de duruşma tarihi tebliğ edilen kişilerin avukatlarının beyanlarının, bir sonraki duruşmada alınmasına yönelik hüküm kurdu.

Bir sonraki duruşma 24 Haziran’da görülecek.

Kamu görevlilerinin yargılandığı davanın sonucu

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 77 sanıklı davada 13 Mart’ta verdiği kararda 13 kişinin dosyasını ayırdı, 37 kişiye beraat, 27 mahkumiyet verdi. Şeref Ateş’in hakkındaki suçlamalar öldüğü için düştü.

Beraat edenler:

Adem Sarıgöl, Adnan Acar, Atilla Güçlüoğlu, Muhammer Ay, Metehan Kadir Yıldırım, Niyazi Malkoç, Cevat Eser, Rahmi Özer, Resul Kütükoğlu, Tevfik Cantürk, Ünsal Gürel, Ecevit Emir, Emre Cingöz, Hacı Şefik Şimşek, Eyüp Temel Ahmet Çetiner, Birol Ustaoğlu, Sabri Uzun, Hüseyin Yılmaz, Ali Poyraz, Mikdat Özbek, Hamdi Egbatan, Mustafa Küçük, Ergün Yorulmaz, Musa Yıldırım, Hacı Ömer Ünalır, Reşat Altay, Ali Barış Sevindik, Murat Bayrak, Tamer Bülent Demirel, Yusuf Bozca, Yüksel Avan, Hamza Celepoğlu, Engin Dinç, Ercan Demir, Ahmet İlhan Güler, Muhittin Zenit ve Celalettin Cerrah

Dosyası ayrılanlar:

Fethullah Gülen, Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Metin Canbay, Yunus Yazar, Faruk Mercan, Adem Yavuz Arslan, Halil İbrahim Koca, Yılmaz Angın, Mehmet Akif Yılmaz, Ömer Faruk Kartın, Coşgun Çakar ve Serkan Şahan

Hapis cezası alanlar:

*Ercan Gün “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıl

*Abdullah Dinç “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay

*Ahmet Faruk Aydoğdu “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay

*Hasan Durmuşoğlu “ihmali davranıştan” 12 yıl 6 ay, “resmi belgeyi yok etmek” suçundan 3 yıl 9 ay

*Bekir Yokuş “insan öldürme suçuna yardım etme”den 10 yıl

*Önder Araz “resmi belgeyi yok etmek” suçundan 3 yıl 9 ay

*Şükrü Yıldız “örgüt içinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 3 yıl 9 ay

*Metin Balta “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 8 ay

*Mehmet Uçar “resmi belgeyi yok etmek” suçundan 3 yıl 9 ay,

*Mehmet Ali Özkılıç “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay, suçluyu kayırmak” suçundan 1 yıl 18 ay

*Osman Gülbel “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 16 yıl 8

*Yakup Kurtaran “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay

*Yavuz Karakaya “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan müebbet, “başkasını araç olarak kullanmak suretiyle adam öldürmek” suçundan 12 yıl 6 ay

*Mehmet Ayhan “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 12 yıl 6 ay, “resmi belgeyi yok etmek” suçundan 3 yıl 9 ay,

*Onur Karakaya “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 12 yıl 6 ay, “resmi belgeyi yok etmek” suçundan 3 yıl 9 ay,

*Faruk Sarı “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 12 yıl 6 ay, “resmi belgeyi yok etmek” suçundan 3 yıl 9 ay,

*Muharrem Demirkale “başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek” suçundan müebbet, “Anayasal düzeni ortandan kaldırmaya teşebbüsten” müebbet

*Okan Şimşek “başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek” suçundan 25 yıl, “resmi belgede sahtecilik” suçundan 3 yıl 4 ay,

*Veysal Şahin “başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek” suçundan 25 yıl, “resmi belgede sahtecilik” suçundan 3 yıl 4 ay,

*Gazi Günay “başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek” suçundan 25 yıl, “resmi belgede sahtecilik” suçundan da 3 yıl 4 ay,

*Özkan Mumcu “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 7 yıl

*Ali Fuat Yılmazer “başkasını araç olarak kullanmak suretiyle adam öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “resmi belgeyi yok etmek” suçundan 4 yıl 6 ay,

*Ramazan Akyürek “başkasını araç olarak kullanmak suretiyle adam öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “resmi belgeyi yok etmek” suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün, “resmi belgede sahtecilik” suçundan 7 yıl 6 ay,

*Metin Yıldız “resmi belgede sahtecilik” suçundan 3 yıl 4 ay,

*Ali Öz “başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek” suçundan 25 yıl, “resmi belgede sahtecilik” suçundan 3 yıl 4 ay

*Volkan Şahin ”kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 12 yıl 6 ay.

Hrant Dink davası

Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin dönemin özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 19 sanık hakkındaki karar 17 Ocak 2012’de çıktı. Tutuklu sanık Yasin Hayal, “Hrant Dink’i tasarlayarak öldürmeye azmettirmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yazar Orhan Pamuk’u tehdit etmekten 3 ay ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan da 1 yıl hapisle cezalandırıldı. “Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan ise beraat etti.

Tutuklu sanıklardan Erhan Tuncel’inse 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmederek tahliyesine karar veren mahkeme, sanıklardan Ersin Yolcu’yu 12 yıl 6 ay, Ahmet İskender’i 13 yıl 4 ay ve Salih Hacısalihoğlu’nu 2 ay 15 gün hapisle cezalandırdı. Bütün sanıkların “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan beraatine hükmetti.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi “örgüt” yönünden verilen beraat kararını bozarak, sanıkların “silahlı terör örgütü” değil, “suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüt” üyesi oldukları gerekçesiyle tekrar yargılanmalarına karar verdi.

“Kasten öldürmeye azmettirme” ve “Orhan Pamuk’u tehdit” suçlarından sanık Yasin Hayal’e verilen mahkumiyet kararını onayan Yargıtay, Yasin Hayal hakkında ”silahlı terör örgütü kurmak, yöneticisi olmak” suçundan verilen beraat kararını ise ”suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan mahkumiyet gerektiği belirterek bozdu.

Sanıklardan Erhan Tuncel’in ”patlayıcı madde imal etmek” suçundan mahkumiyet kararını onayan Yargıtay, ”kasten öldürmeye azmettirmek” suçundan beraat hükmünü ise sanığın Hrant Dink’in öldürülmesi suçuna yardım suretiyle iştirak etmesi sebebiyle mahkumiyeti gerektiği için bozdu.

Dava dosyası yeniden İstanbul 14. ACM’de

Yargıtay kararının ardından davanın yeniden görülmesine İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Bu mahkemede 6 duruşma yapıldıktan sonra dosya, Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 10. maddesiyle görevli ağır ceza mahkemelerinin kaldırılması üzerine, dosya İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, kamu görevlilerine ilişkin iddianameyi kabul ettikten sonra dava dosyasını, Ogün Samast, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’in de aralarında bulunduğu, haklarındaki hükümler Yargıtay tarafından bozulan 8 sanıklı ana davayla birleştirilmesi için İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk etti.

Bu mahkemenin heyeti, “Birleştirme kararında muvafakat talep edilmediği, mahkemenin terör suçlarına bakmakla görevli olmadığı, ana davada yargılamanın ileri aşamaya geldiği ve bu davada yargılananlarla yeni davada yargılanacak kamu görevlileri arasında ortak sanık bulunmadığı” gerekçeleriyle dosyayı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iade etti.

Mahkemeler arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için dosyaların gönderildiği Yargıtay 5. Ceza Dairesi, iki dosyayı birleştirip, davaların İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, jandarma görevlilerinin de aralarında bulunduğu 50 sanık hakkında Hrant Dink cinayetine ilişkin açılan yeni davanın, aralarında Ogün Samast, Erhan Tuncel, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Coşgun Çakar’ın da yer aldığı 35 sanıklı ana dava ile birleştirilmesine hükmetti.

Yeni iddianame

Yargılama devam ederken soruşturmayı yürüten savcı yeni bir iddianame hazırladı ve Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, gazeteciler Adem Yavuz Arslan, Ercan Gün ile meslekten ihraç edilen Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız ve İstanbul Jandarma İstihbarat Görevlisi Yüzbaşı Muharrem Demirkale’nin de aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

İddianamede, Öz ve jandarma görevlilerinin de aralarında olduğu 40 sanık hakkında ise ayrıca “kasten öldürmeye iştirak” suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Ana dava dosyası sanıklarına hapis cezası

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 13 Haziran 2019’daki duruşmada, aralarında Ogün Samast ve Yasin Hayal’in de olduğu 9 ana sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

17 Temmuz 2019’da açıklanan kararda, Erhan Tuncel’in “tasarlayarak ve bomba kullanarak kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar vermek, silahlı suç örgütüne üye olmak ve kasten öldürmeye yardım” suçlarından toplam 99 yıl 6 ay, Yasin Hayal’in “silahlı suç örgütü kurma ve yönetme” suçundan 7 yıl 6 ay ve Ogün Samast’ın da “silahlı suç örgütüne üye olmak” suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması hükmü kuruldu.

Benzer suçlardan sanık Zeynel Abidin Yavuz’u 14 yıl 22 gün, Tuncay Uzundal’ı 16 yıl 10 ay 15 gün, Ahmet İskender ile Ersin Yolcu’yu da 1 yıl 10 ay 15’er gün hapisle cezalandıran heyet, sanıklar Salih Hacısalihoğlu ve Osman Hayal’in ise beraatini kararlaştırdı.

(HA)

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