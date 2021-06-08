Putin ve Koçaryan telefonla görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan ikinci Cumhurbaşkanı, Genel erken seçimlerine katılan muhalif “Ermenistan” ittifakının lideri Robert Koçaryan ‘Sputnik Armenia’ haber ajansının aktardığı bilgilere göre telefonla görüştü.

Haber ajansı Moskova’daki kendi kaynaklarına atıfta bulunarak birkaç gün önce Rober Koçaryan’ın Moskova ziyareti sırasında Putin ile telefonla görüştüğünü öne sürdü.

Ermenistan ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın ofisinden bu bilgi doğrulandı.

Koçaryan ofisinin sorumlusu Viktor Soghomonyan’ın sözlerine göre Mayıs ayında Putin ve Koçaryan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti ve bölgedeki durum, Ermenistan-Rusya ilişkileri ele alındı.

Bu sene Vladimir Putin ve Robert Koçaryan arasında 3 defa telefon görüşmesi gerçekleşti.

ERMENİ HABER AJANSI