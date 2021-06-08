İran’da 3 sokak Ermeni şehitlerin isimlerini taşıyacak

Tahran’da Ermenilerin yaşadığı Sasun kasabasının Arastu çikmazına, Beşinci ve Dokuzuncu sokaklarına Ermeni şehitler Vardan Ağakhanyan, Alfred Gabri ve Paylak Avetyan’ın adlarını verildi.

Haberi aktaran ve Ermenice yayın yapan Pars Today haber sitesi, farklı milliyetler ve dinlerin, kalıcı gelenek ve görenekleriyle İran’ı daha güzel ve kalıcı kıldığını yazdı.

İran, çeşitliliğine rağmen bir bütün olduğunu yazan haber sitesi bunun vatanseverlikten kaynaklanan bir fenomen olduğunu kaydetti.

Pars Today “Vatanseverlik cesur insanları İran kıtasının yıldızları olmak için hayatlarını feda ettiren bir duygu. Din ayrımı yapılmaksızın ülkenin sokaklarına adları verilen şehitlerin isimleri şöyle: Zare, Hraç Torosyan, Madani, Hrant Avanesyan, Mahdavi, Zorik Muradyan vb. Hatıraları her zaman zaferle taçlandırılacaktır” diye yazdı.

ERMENİ HABER AJANSI