Yavuz Donat Anadolu’yu gezince… Daha iyi anlıyorsunuz… “İki Türkiye” gerçeğini. Birincisi: Laf üreten Türkiye… Siyaset… Erken seçim… Yeni parti? Ne olacak memleketin hali? Aşı yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Sosyal medya muhabbetleri… Dedikodu… Öfke… Nefret… Gerilim… İkincisi: Üreten Türkiye… Tarım… Sanayi… İhracat… Kalkınma… Yeni yollar… Kendisiyle ve çevresiyle barışık insanlar… Haline şükredenler… *** Yerel yönetim Belediyecilik, siyaset yapılacak yer değil… Hele de ideolojik siyaset… Yerel yönetim, gönül işi… Hizmet işi. Keşke… Bazı belediye yöneticileri, “Yanlış işler” yapmasalardı… “Seçilmiş başkanlar” görevlerinde kalsalardı. Mardin’de… Büyükşehir Belediyesi “kayyumda.” Kayyum… Vali Mahmut Demirtaş. Para… Çarçur edilmeyince… Kandil’e gitmeyince… Hizmet yağıyor. Mardin, Kızıltepe, Midyat kapalı semt pazarları… Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı ve otogar… Bölünmüş yollar… Kapalı salonlar… Mardin’de 17 tarihi çarşı var, 7’si restore ediliyor. Belediye… Vites yükseltiyor. *** Hoşgörü, huzur Latifiye Camii… Mor Behram Kilisesi… Zinciriye Medresesi… Deyrulumur Manastırı… Ulu Cami… Surp Kevork Kilisesi… Eminüddin Medresesi… Camiler, manastırlar, kiliseler saymakla bitmez. Mardin… Hoşgörünün… Dillerin… Dinlerin buluştuğu şehir… Huzurlu bahçe. Ah… İçeriden-dışarıdan… Huzura limon sıkanlar olmasa. *** Suriyeliler İstanbul’a gidince… Suriyeli sığınmacılardan yakınanları dinliyorsunuz: “Ne işleri var burada? Defolup gitsinler.” Şanlıurfa’da… Hatay’da.. Kilis’te ise… Her yerde Suriyelileri görüyorsunuz… Mardin’de… 100 bin Suriyeli… Ovada… Tarımda çalışıyor… Sorun, sıkıntı, şikâyet yok. *** Patates dağıtımı Gezdik, gördük… İhtiyaç sahibi 85 bin aileye patates-soğan dağıtılmış… Herkes memnun. Patates… Niğde’de çürüyeceğine… Fakir fukaranın evine girsin. Ama… Patatesin “Zincir marketlerdeki… Turizm bölgelerindeki uçuk fiyatlarına” ne demeli? *** Yollarla örülüyor Ceylanpınar-Kızıltepe… 62 kilometre… Bölünmüş yol yapılıyor. Mardin-Midyat… 55 kilometre… Bölünmüş yol inşaatı sürüyor. Vali-Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş’ı tebrik ettik. *** Zengin mutfak Yemek-içmekle aramız yok… Yaşam boyu diyet. Çay… Sonra dibek kahvesi yeter… Yemek davetlerini geri çevirdik… Ama… Yolunuz düşerse… Bizim yaptığımızı yapmayın. Mardin mutfağı bir başka… Kaburga dolması… Ova çorbası… Haşlanmış içli köfte… Lebeniye… Sembusek… Pide… Mutlaka yemelisiniz. *** Zeytin denizi Derik zeytini… Hiç yediniz mi? Mercimekten büyük, nohuttan küçük… Çok lezzetli. Alıcısı çok… “Dalında iken” satılıyor. Derik Ovası… Gözünüzün gördüğü yer zeytin ağacı. Vali Mahmut Demirtaş, çok iyi bir şey yapıyor… Derik Ovası’na zeytin fidanı diktiriyor… 500 bin fidan. Fidanların yüzde 90’ı… Vilayetten… Belediyeden… Maksat “Köylüye… Üreticiye destek.” *** Eski-yeni Geçmiş üç bin yıllık olunca… Bir “Eski Mardin” var, bir de “Yeni Mardin.” Eski Mardin… Tarihi Mardin… Tamamı SİT. Vali-Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş… Karar almış… Uyguluyor: “Eski Mardin korunacak… SİT alanındaki betonarme yapılar yıkılacak.” Yeni Mardin’de ise… Modern yapılaşmaya devam. *** Butik otel Lüks oteller var… Marka oteller… Tertemiz. Ama… Mardin’de, “butik otellerin birinde” kalmanızı öneririz. Eski… Tarihi konaklar… Şimdi butik otel. Unutmadan… Mardin’in “yatak kapasitesi” 10 bin… *** El emeği, göz nuru Çarşı gezisi… Nereye baksanız kuyumcu. Batur Telkâri Gümüş Altın… Hakan Altın… Selçuk Kuyumcusu… O kadar çok ki. Midyat deseniz bir başka… Süryani ustaların el emeği, göz nuru… Çeşit çeşit ürün… Takı… Bilezik… Tespih… Kolye… Gerdanlık… Aklınıza ne gelirse. Kuyumcuların beklentisi: – Ah şu Kovid-19 illeti geçiverse… Turistler geliverse. *** Parlayan yıldız Midyat Sağa bakıyorsunuz manastır… Sola bakıyorsunuz kilise… Say say bitmez. Hepsi de… UNESCO Dünya Mirasları geçici listesinde. Belediye Başkanı Veysi Şahin, eski milletvekili… 1999, Anavatan Partisi dönemi… Hizmet odaklı. “Yeni dönem” için çalışıyor… Koronasız dönem… Yağmur gibi turistin yağacağı günler için. İlçe, açık hava film setine dönüşmüş. Sokaklar ve taş konaklar, çok sayıda dizi ile belgeselin çekimlerine ev sahipliği yapmış. Sanatçılar, turizm elçisi ilan edilmiş. Tarihi sokaklar sağlıklaştırılıyor… Tarih yeniden canlandırılıyor. Sanat sokağına dönüştürülüyor. Proje çok… Kütüphane… Sergi salonu… Yeşil alanlar… Yollar… Engelli/engelsiz çocuk parkı… Çok amaçlı kongre ve kültür merkezi… Spor kompleksi… *** Özal’ın sözü Geçmişten bir anı. Ankara… Atatürk Orman Çiftliği… Merkez Lokantası… Ramazan… Aylardan mart. Hüsnü Doğan ve arkadaşları… Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı iftara davet etmişlerdi. İftar sonrası… Özal, uzun konuştu. Şu sözlerinin altını çizmiştik: – Türkiye kadar dedikodusu çok olan bir ülke yoktur. Ne kadar da doğru sözler. Yazımızın başında “İki Türkiye’den” söz etmiştik. Biri… “Dedikodudan beslenen” Türkiye. Diğeri… “Çalışan… Üreten” Türkiye. Mardin’de dolaşırken… Özal’ın sözleri aklımıza geldi… Ruhuna dua okuduk. Sabah Gazetesi