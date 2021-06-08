Gürcistan ve Ermenistan, salgın nedeniyle kesintiye uğrayan demiryolu ulaşımını yeniden açıyor

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natiya Turnava, Gürcistan ve Ermenistan’ın koronavirüs salgını nedeniyle kesintiye uğrayan demiryolu ulaşımını yeniden açtığını, ilk trenin 15 Haziran’da Batum’a gitmek üzere Erivan’dan kalkacağını duyurdu.

Hükümetin gerçekleştirdiği oturum sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natiya Turnava, Gürcistan ve Ermenistan’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kesintiye uğrattığı demiryolu ulaşımını yeniden açtığını, Erivan’dan Batum’a ilk trenin 15 Haziran’da kalkacağını ifade etti.

Turnava, “Ermenistan ile Gürcistan arasındaki demiryolu iletişiminin yeniden başladığını söylemek istiyorum. 15 Haziran’da ilk tren Erivan’dan Tiflis üzerinden Batum’a hareket edecek. Bu, müttefik komşu devletimizden turistlerin Gürcistan’a, Karadeniz tatil beldelerimize, başkentimize, diğer turistik yerlere gelebileceği anlamına geliyor” diye konuştu.

İki ülke arasındaki yolcu trenleri Mart 2020’den bu yana sefer yapmıyordu. Gürcistan Demiryolları idaresinden Rus basınına yapılan açıklamada, yine salgın nedeniyle askıya alınan Erivan-Tiflis-Erivan treninin yeniden sefere başlama tarihinin henüz belli olmadığı belirtildi.

Gürcistan 1 Haziran’dan itibaren, geçtiğimiz yılın mart ayından bu yana kapalı kalan en yakın komşularıyla karayolu sınırlarını açtı. Ermenistan, Azerbaycan, Rusya ve Türkiye’den tüm aşı kürünü tamamlayan kişiler, sınırda negatif PCR testi ibraz ederek Gürcistan’a giriş yapabilecek.

Gürcistan’a girişte aşı olduğunu teyit eden belgeyi ibraz edemeyen kişiler, en geç 72 saat önceden yapılmış negatif PCR testi sertifikasını sunarak ve 3 gün içinde yeniden test yaptırma yükümlülüğünü üstlenerek sınırı geçebilecek.

Gürcistan’da 1 Şubat’tan itibaren tarifeli uçak seferleri ile ilgili yasak ta kalkmış durumda.

https://tr.sputniknews.com/dunya/202106081044680769-gurcistan-ve-ermenistan-salgin-nedeniyle-kesintiye-ugrayan-demiryolu-ulasimini-yeniden-aciyor/