Ermenistan’ın BM temsilcisi BM Genel Kurulu’nun 6 temel komisyonlarından birinin başkanlığına seçildi

7 Haziran’da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda Ermenistan’ın BM temsilcisi Mher Margaryan, oybirliğiyle BM 76’ıncı oturumu sırasında Genel Kurlulu’nun 6 temel komisyonlarından biri olan Bütçe ve İdarî meseleler Komisyonu’nun Başkanı olarak seçildi.

Ermenistan’ın BM daimi temsilciliğinden edinen bilgilere göre Mher Margaryan BM üye ülkeleri temsilcilerine sergiledikleri güvenden dolayı teşekkür etti ve BM faaliyetini daha verimli hale getirmek için çaba sarfedeceğini ifade etti.

Maldivler’i temsil eden Abdulla Shahid BM 76’ıncı dönem başkanlığına seçildi. Oturum çalışmalarına Eylül ayında start verilecek.

BM Genel Kurulu’nun 5’incş komisyonu idari ve bütçe sorunlarından sorumludur. BM bütçesi ve Barış Misyonu bütçeleri bu komisyon tarafından onaylanıyor. Bütçe ve İdarî meseleler Komisyonu’nun gündeminde BM insan kaynakları ve kuruluşun idaresiyle ilgili konular da yer alıyor.

ERMENİ HABER AJANSI