Erkan Baş’tan Bahçeli’ye tepki: Ahmet Şık, öldüremediğiniz Metin Göktepe’dir

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Ahmet Şık’ı hedef göstererek, “Mezarlıkta olurdunuz” diyen Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi: Ahmet Şık öldüremediğiniz Metin Göktepe’dir.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin TBMM’deki haftalık basın toplantısında konuştu.

TİP Milletvekili Ahmet Şık’a açılan soruşturmaya tepki gösterdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bugün grup toplantısında sarfettiği “Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğun yer TBMM değil, mezarlık olurdu” sözlerine de tepki gösteren Erkan Baş, “Mezarlıkta olurdunuz diye tehdit edenlere sesleniyorum, Ahmet Şık öldüremediğiniz Metin Göktepe’dir, öldüremediğiniz Uğur Mumcu, öldüremediğiniz Hrant Dink’tir. Siz ezelden beri katledilen gazetecilerin, faili meçhul siyasi cinayetlerin arkasındaki ellersiniz” dedi.

Baş’ın konuşmasındaki ilgili bölüm özetle şu şekilde:

“AHMET ŞIK GAZETECİLİĞİN MEDARI İFTİHARIDIR”

“Bakın bugün AKP’nin en rezil yayın organlarından birinde değerli yol arkadaşım Ahmet Şık için ‘TİP’li hain’ ifadesi kullanılmış. Biraz evvel minik ortağın Genel Başkanı doğrudan sevgili Ahmet’i hedef alan açıklamalar yaptı. Önce şunu söyleyeyim: Ahmet Şık bu ülkede gazeteciliğin medarı iftiharlarından biridir. Kontrgerilla, devlet içindeki çeteler, tarikat-ticaret-iktidar bağlantıları hakkında buldukları, yazdıkları, söyledikleri bu ülkenin araştırmacı gazetecilik tarihine geçmiştir. Bu kendini bilmezlerin, derin devletin sözcülerinin hakaretlerini de onur nişanesi olarak taşır.”

“Suç örgütleri yargılansın dedikçe Ahmet Şık’a soruşturma açıyorlar! Özetle haftalardır ortalığa saçılmış yüzlerce suç varken, tek bir laf edemeyen iktidarı, yargıyı, suç örgütünden para alan vekiller, “gazeteciler” değil Ahmet Şık’ın sözleri rahatsız ediyor.”

“Mezarlıkta olurdunuz diye tehdit edenlere sesleniyorum, Ahmet Şık öldüremediğiniz Metin Göktepe’dir, öldüremediğiniz Ugur Mumcu, öldüremediğiniz Hrant Dink’tir. Siz ezelden beri katledilen gazetecilerin, faili meçhul siyasi cinayetlerin arkasındaki ellersiniz. Biz şimdi toprağın altında olan size teslim olmayanların mücadele arkadaşlarıyız. Meclis’te ne işi var diye soranlara bir kez daha söylüyorum, halktan görev aldık, hırsızları, çetecileri, halkın parasına, toprağına çökenleri rahat bırakmamak için buradayız. İşimiz, sizden hesap sormak, gerçekleri yüzünüze de haykırmak.” (HABER MERKEZİ)

Evrensel Gazetesi