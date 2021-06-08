Bosna savaşının baş sorumlusu Mladiç’in cezası onandı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, insanlığa karşı suç işlemekten ve Srebrenitsa katliamından suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırılan Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç’in cezasını onadı.

Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç’in davasında nihai karar açıklandı.

Mladic hakkında daha önce verilen ömür boyu hapis cezasını onarken, Mladic’in temyiz başvurusu ise reddedildi.Temyiz yargıçları, Mladic’in işlediği suçları göz önünde bulundurarak, daha önce aldığı müebbet hapis cezasında değişiklik yapılmamasına hükmetti.

İddianamedeki 11 maddenin 10’undan suçlu bulunan eski Sırp komutan, iddianamede yer alan Kljuc, Sanski Most, Kotor-Varos, Prijedor, Foca ve Vlasenica şehirlerinde “soykırım suçu işlendiği” maddesinden hüküm giymedi.

Savcılara göre ise daha önce yargılandığı davada 10 farklı suçlamayla mahkemeye çıkan Mladiç’in 1992’de Hırvatlara soykırım uyguladığı için de yargılanması gerekiyordu.

Dava süreci 9 yıl sürdü

Hakkında 1995 yılında hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011’de Sırbistan’da ele geçirilen Mladic’in davası, mayıs 2012’de başlamıştı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICTY) 2017’de hakkında verdiği ömür boyu hapis cezası kararına Temmuz 2017’de itiraz eden Mladic, “adil yargılanmadığını” ve “hakimlerin, hakkında hüküm verirken maddi ve hukuki hata yaptığını” öne sürerek beraat ya da yeniden yargılanma talep etmişti.

Mladic’in itirazına ilişkin temyiz duruşmaları 25 ve 26 Ağustos 2020’de görülürken sağlık sorunları gerekçesiyle yaptığı erteleme talebi reddedilen 78 yaşındaki Mladic, duruşmaya bizzat katılarak savunmasını yapmıştı.

Mladiç 16 yıl kaçtı

1992-1995 arasındaki savaşın ardından, bir süre Sırbistan’da özgürce yaşadı. 2001 yılında Sırbistan lideri Slobodan Miloşeviç’in tutuklanması üzerine izini kaybettirdi.

UCM’nin baskılarını artırması üzerine 26 Mayıs 2011’de Sırbistan’ın Romanya sınırındaki küçük bir köyde yakalanan Mladiç, 31 Mayıs 2011’de UCM’de yargılanmak üzere Lahey’e gönderildi. (KÖ)

bianet