Ermeni komutandan mayın itirafı

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Ermeni komutan itiraf gibi açıklamada bulundu. Ermeni albay Koryun Kumaşyan, Azerbaycan’da bulunan esir askerler karşılığında Laçin ve Kelbecer bölgesine yerleştirilen 17 kamyon dolusu mayının haritasını verebileceğini söyledi.

Karabağ’da 44 gün süren savaş sonrası Ermenistan Azerbaycan’ın taleplerini kabul etmiş. Çatışmalar sona ermişti.

Ancak bölgedeki normalleşme adımlarına Ermenilerin yerleştirdiği mayınlar engel oluyor.

Mayınlara ilişkin itiraf, Ermeni bir subaydan geldi. Ermenistan ordusunda görevli albay Koryun Kumaşyan, yerel bir kanala yaptığı açıklamada bölgeyi bizzat mayınladıklarını itiraf etti.

Haritayı vermeyi teklif etti

Kumaşyan, döşedikleri mayınları pazarlık konusu yaptı. Azerbaycan’ın elindeki esir askerlere karşılık mayın döşedikleri arazilerin haritasını vermeyi önerdi.

Ermeni albay açıklamasında 17 kamyon dolusu mayını bölgedeki 500-600 hektarlık alana yerleştirdiklerini de çekinmeden belirtti.

Açıklamalara ilişkin video, özellikle sosyal medyada Ermeni subayın itirafı olarak tepki çekti.

Üçlü mutabakatın sağlandığı 9 Kasım’dan bu yana Ermenilerce bölgeye yerleştirilen mayınların patlaması sonucu 7 asker ve 2’si gazeteci 20 sivil hayatını kaybetti. 86 asker ve 29 sivil ise yaralandı.

Azerbaycan her platformda sivil yerleşim alanlarına yönelik mayınlama faaliyetinin bir savaş suçu olduğunu bildiriyor.

Ermeni tarafından bölgenin bilinçli olarak mayınlandığını belirtiyordu.

Ermeni subayın mayın döşediklerine dair itirafı Azerbaycan’ın haklı olduğunu ortaya çıkardı.

https://www.trthaber.com/haber/dunya/ermeni-komutandan-mayin-itirafi-586828.html