Uluslararası Kızılhaç temsilcileri, esir düşen 6 Ermeni askeri ziyaret etti

Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin temsilcileri, Ermensitan’ın Gegharkunik idari bölgesinden Azerbaycanlı askerler tarafından esir alınan 6 Ermeni askeri ziyaret etti.

Ermenistan’da Kızılhaç Komitesi temsilcisi Zara Amatuni, “Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin temsilcileri, son dönemde esir düşen Ermeni askerlerle artık görüştü. Onların yaşam şartları ile sağlık durumunu kontrol etti, aileleriyle irtibata geçme olanağını sağladı” ifadelerini kullandı.

Esir düştükleri Azerbaycan tarafından resmen kabul edilen diğer Ermeni esirleri ise Kızılhaç temsilcileri Մayıs sonunda ziyaret etmişti.

Hatırlanacağı üzere, 27 Mayıs tarihinde sabah erkeն saatlerinde Ermenistan Cumhuriyeti’nin Gegharkunik idari bölgesinde mühendislik çalışmaları yapan 6 Ermeni asker, Azerbaycanlılar tarafındana աblukaya alınarak esir alınmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI