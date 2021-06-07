Rumlar yatırım için vatandaşlık uygulaması ile binlerce pasaport vererek kendi yasalarını çiğnedi

Sertaç Aktan

Avrupa Biriği üyesi Rumlar, yatırım için vatandaşlık uygulaması ile Kıbrıs’ta binlerce kişiye pasaport vererek kendi kanunlarını çiğnedi.

Yapılan resmi soruşturma, Güney Kıbrıs Rum Hükümeti’nin kendi pasaportlarını itibarsızlaştıran nakit-pasaport programı ile binlerce kişiye vatandaşlık verdiğini ve bu şekilde kendi yasalarını sayısız kez çiğnediğini ortaya koydu.

Soruşturma dosyasında, yaklaşık 7 bin kişinin bu durumdan yararlandığı, on yıldan fazla bir süredir de yeterli gözetim olmadığı ve hiçbir kontrol-denge mekanizmasına takılmadığı için sistemin devam ettiği belirtiliyor.

Soruşturmayı yöneten eski yargıç Myron Nikolatos, “Yatırım için Vatandaşlık programının 2007’den 2020’ye kadar yetersiz bir yasal çerçeveyle ve neredeyse hiçbir düzenleyici prosedür işletilmeden yürütüldüğü açık” şeklinde konuştu.

“Kitlesel ölçüde yasadışılılık”

Nikolatos, adada mühür uygulamalarından sorumlu yetkililerin yasaları sayısız kez çiğnediğini belirterek, bunu “kitlesel bir yasadışılık” olarak nitelendirdi.

Uygulamayı iptal etmeden önce savunan sağcı hükümet, raporun kabineye herhangi bir görevi kötüye kullanma veya cezai sorumluluk yüklemediğini ileri sürdü.

Ancak hükümetin, olayla ilgili ihlali bulunan herhangi bir kişiyi ‘örnek olarak cezalandıracağı’ belirtiliyor.

Kıbrıs’ta pasaport satışı 2013’ten, El Cezire haber kanalında 2020’de olayı ortaya çıkartan bir araştırma dosya haberin yayınlanmasına kadar agresif şekilde devam ettiği aktarılıyor.

Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos ise skandalla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades’i ve hükümetini hedef alan zehirli bir atmosfer yaratıldığını ileri sürdü.

2 milyon euroda karar kılındı

Rum yetkililer, son haliyle pasaport vermek için minimum 2 milyon euroluk yatırım şartında karar kıldı.

Kıbrıs pasaportu, 27 ulustan oluşan Avrupa Birliği’nde vizesiz seyahat, çalışma ve oturma hakkı veriyor. Bu şekilde pasaport edinilmesi özellikle Ruslar ve Asya’dan gelen yatırımcılar arasında oldukça popülerdi.

Soruşturma kurulu, bu şekilde verilen pasaportların yarısından fazlasının verilmemiş olması gerektiğini belirtiyor ancak durumun tersine çevrilmesinin artık neredeyse imkansız olduğu da kabul ediliyor. Bu pasaportların çoğunun esas yatırımcı olan kişinin yanı sıra o kişinin finansal sorumluluğunu üstlendiği ailesi ve akrabalarına da verilmiş olduğu belirendi.

Suça karışmış olanların pasaportları iptal edilebilir

85 kadar özel vakada da pasaportun suç işlemiş ve başka ülkelerde sabıka kayıtları bulunan kişilere verildiği tespit edildi. Bunların iptali için ayrıca görüşme yapılacak.

Soruşturma raporunun aslında bir bağlayıcılığı yok ama pazartesi günü adanın Başsavcılığına teslim edildi. Aynı konuyla ilgili daha önceki bir ara rapor geçen ay incelenmek üzere polise verilmişti.

Euronews